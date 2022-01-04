Эксперт указал на главную ошибку после открытии брокерского счета

Шаг первый. Открываем брокерский счет Чтобы начать инвестировать в ценные бумаги, нужно открыть брокерский счет в банке или специальной инвестиционной компании. Сейчас это можно сделать онлайн: через сайт или мобильное приложение. Можно также прийти в отделение брокера и на месте оформить все документы. При выборе брокера важно убедиться, что вы имеете дело не с мошенниками. Прежде всего нужно проверить, есть ли у компании лицензия Банка России на осуществление брокерской деятельности. Также стоит уделить внимание истории компании, как долго она рынке, изучить информацию о ее владельцах. Нужно обратить внимание на рейтинги надежности, долю на рынке (число клиентов, объем денежных средств и операций на биржевых площадках), предлагает ли брокер все желаемые услуги и сервисы, почитать отзывы клиентов и сотрудников, а также посмотреть соцсети компании, советует персональный брокер "БКС Мир инвестиций" Артур Беджанов. "Стоит опасаться тех компаний, которые гарантируют вам доход. Давать гарантии доходности от вложений на фондовом рынке запрещено законом", , - подчеркнул руководитель отдела продаж "Сбер Управление Активами" Андрей Макаров. Сколько денег положить на счет Начать инвестировать можно с любой суммы – здесь нет ограничений. Даже вложив несколько тысяч рублей можно создать хороший портфель. "Есть рекомендованные суммы для тех или иных стратегий или инструментов, но эти рекомендации вторичны", - пояснила аналитик ФГ "Финам" Юлия Афанасьева. Однако высокой прибыли с небольших сумм ждать не стоит, по крайней мере, в первые годы. Время в данном случае – друг инвестора. "На длинном горизонте в дело вступает механизм сложного процента. Таким образом, чем быстрее начать инвестировать, тем лучше", - отметили в "Тинькофф Инвестициях". После того, как человек начал инвестировать, счет лучше по возможности регулярно пополнять - в зависимости от размера доходов человека. "Например, 10-15% от ежемесячного дохода можно направлять на брокерский счет и докупать активы, находящиеся в портфеле. Таким образом, на выходе результат будет превышать ваши ожидания", - говорит Артур Беджанов из "БКС Мир инвестиций". В ценные бумаги не стоит вкладывать деньги, которые являются для человека финансовой подушкой. А если такой подушки и вовсе нет, сначала нужно создать запас денег хотя бы на три месяца, а уже потом инвестировать, подчеркнули в "Тинькофф Инвестициях". Какие бумаги сначала покупать Тем, кто только начинает инвестировать, эксперты не рекомендуют сразу покупать акции отдельных компаний. Для начала стоит обратить внимание на биржевые фонды: по сути, это мини-портфели, в которые входят бумаги разных компаний. Они создаются по определенному принципу: например, в него могут входить бумаги американских IT-гигантов. Приобретая такие фонды, человек вкладывается в бумаги сразу нескольких компаний. "Новичкам следует не поддаваться соблазну окунуться в пучину наиболее рисковых и доходных активов. Портфель должен состоять из разных классов активов и валют. Начать можно с формирования портфеля из облигаций или биржевых фондов, а потом уже переходить к акциям, контролируя вес всех этих направлений", - отметил Артур Беджанов из "БКС Мир инвестиций". В "Тинькофф Инвестициях" советуют вкладываться в фонды, которые охватывают широкий рынок акций: например, которые ориентированы на индексы Мосбиржи, Nasdaq или S&P 500. "Это позволит получать среднюю доходность по рынку и одновременно не сильно рисковать, выбирая эмитента (компания, которая выпускает ценные бумаги – "Газета.Ru")", - пояснили в компании. Также стоит обратить внимание на фонды, в составе которых есть ОФЗ (облигации федерального займа) и корпоративные облигации крупных российских компаний. Доходность по ним выше инфляции, а риски минимальны, особенно, если человек ориентируется на регулярные инвестиции сроком от двух-трех лет, говорит Андрей Макаров из "Сбер Управление активами". Если же человек решил инвестировать в акции конкретных компаний, то начинать лучше с тех предприятий, которые ему хорошо известны, специфику работы которых он понимает. "Оглядитесь, ищите подсказки в своей собственной профессиональной сфере или среди тех товаров и услуг, в пользу которых вы делаете выбор каждый день", - советует Юлия Афанасьева из "Финам". Инвесторам важно помнить о диверсификации: бумаги, которые есть в портфеле, не должны охватывать только какую-то одну определенную отрасль, страну и т.п. Это помогает снизить риски: например, если акции компаний в банковском секторе падают, а IT-сектор растет, это позволит компенсировать убытки. Какие ошибки совершают начинающие инвесторы Новички часто путают инвестиции с трейдингом: они пытаются заработать, торгуя акциями. В акции разумнее вкладываться хотя бы на несколько лет, а для краткосрочных вложений лучше использовать депозиты и надежные облигации, подчеркнули в "Тинькофф Инвестициях". Еще одна распространенная ошибка – ждать высокой доходности, отмечают эксперты. Теоретически можно получать десятки процентов годовых, но это маловероятно. Например, доходность надежных облигаций сейчас составляет 6-7% годовых, а стоимость акций может как заметно вырасти, так и сильно упасть. Важно помнить о рисках, с которой связана повышенная доходность. В кризис рынок акций может упасть на 30-40%, а в случае с облигациями компаний возможен дефолт. Также нельзя инвестировать "наугад": нужно хорошо все спланировать. "Советуем сначала определить цель и срок вложений, допустимый риск, составить стратегию, а лишь затем покупать ценные бумаги", - отметили в компании. Занимаясь инвестициями, не стоит также бездумно следовать идеям экспертов и советам друзей. "Даже лучшие специалисты могут ошибаться, потому что рынок непредсказуем и невозможно учесть все факторы", - подчеркнули в "Тинькофф Инвестициях". Не стоит также постоянно мониторить рынок и принимать эмоциональные решения на основе каких-то новостей или внезапных скачков на рынке. "Самая главная ошибка – это отсутствие дисциплины. Многие инвесторы часто склонны не следовать даже собственной инвестиционной стратегии. Это приводит к плачевным результатам, разочарованию и уходу с фондового рынка несолоно хлебавши", - заключил Артур Беджанов из "БКС Мир инвестиций".