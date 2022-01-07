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20 минут назад

"80 за доллар": как протесты в Казахстане обвалят рубль

Массовые протесты в Казахстане оказывают негативное влияние на динамику рубля. По оценкам экспертов, в ближайшие дни российская валюта может упасть до отметки ниже 80 за доллар, передает «Московская газета».

"80 за доллар": как протесты в Казахстане обвалят рубль
Фото: ТАССТАСС

«Казахстан является вторым по объемам торговым партнером России после Белоруссии. Поэтому протесты в республике оказывают негативное влияние на динамику рубля в период новогодних праздников, когда торговые объемы остаются низкими», — приводятся в материале слова начальника отдела глобальных исследований «Открытые Инвестиции» компании «Финам» Михаила Шульгина.

Эксперты пока не могут точно определить, насколько изменится курс рубля при нынешней ситуации в Казахстане. Предполагается, что если ввод миротворцев ее стабилизирует, то же произойдет и с российской валютой. Однако если этого не случится к началу саммита Россия-США, запланированному на 10 января, то курс доллара может превысить 80 рублей.

На фоне беспорядков в Казахстане курсы доллара и евро уже достигли 77 и 87 рублей, обновив максимумы 2021 года. Также по данным на 6 января в пределах 4,9% упали акции большинства крупных российских компаний на Московской бирже, индекс МосБиржи опустился на 1,4%.

Рынки,Московская биржа,
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