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2 часа назад

Экономист предупредил россиян о шоковых сценариях на рынке

Исполнительный директор Департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артем Тузов предупредил россиян о шоковых сценариях фондового рынка в 2022 году. Его слова передает агентство «Прайм».

Россиян предупредили о шоковых сценариях на рынке
Фото: PixabayPixabay

По словам Тузова, делать такие предсказания сложно из-за многофакторности, но исходя из нынешней ситуации можно предположить несколько сценариев. Один из главных рисков — высокая инфляция совместно с падением ВВП по всему миру.

«Такой сценарий предполагает, что на фоне энергокризиса цены на энергоресурсы будут оставаться на высоком уровне долгое время, что драматично скажется на росте себестоимости товаров и услуг», — сказал экономист.

Также возможны кризис отраслевых дефолтов на фоне изменения потребительского спроса и массовые банкротства в случае продолжения распространения пандемии.

«Если локдауны и ограничения продолжатся, компаниям нечем будет расплачиваться с долгами, и сами их услуги окажутся невостребованными», — заключил эксперт.

Ранее россиянам предсказали рост зарплат в большинстве компаний. Эксперты в сфере рекрутинга рассказали, что до двух третей компаний в стране могут повысить зарплаты сотрудникам в 2022 году. По словам специалиста, более 19 процентов компаний пересмотрели зарплаты сотрудников еще в декабре 2021 года. Она также отметила, что медиана планируемого изменения заработной платы составляет пять процентов.

Рынки,Экономика,
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