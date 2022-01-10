Россиян предупредили о шоковых сценариях на рынке

По словам Тузова, делать такие предсказания сложно из-за многофакторности, но исходя из нынешней ситуации можно предположить несколько сценариев. Один из главных рисков — высокая инфляция совместно с падением ВВП по всему миру.

«Такой сценарий предполагает, что на фоне энергокризиса цены на энергоресурсы будут оставаться на высоком уровне долгое время, что драматично скажется на росте себестоимости товаров и услуг», — сказал экономист.

Ранее россиянам предсказали рост зарплат в большинстве компаний. Эксперты в сфере рекрутинга рассказали, что до двух третей компаний в стране могут повысить зарплаты сотрудникам в 2022 году. По словам специалиста, более 19 процентов компаний пересмотрели зарплаты сотрудников еще в декабре 2021 года. Она также отметила, что медиана планируемого изменения заработной платы составляет пять процентов.