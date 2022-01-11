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1 час назад

Эксперт предупредил о «чёрных лебедях» для экономики РФ

Научный руководитель Института экономики РАН Руслан Гринберг заявил, что экономику России в 2022 году будут отличать беспрецедентная неопределённость и «чёрные лебеди». По его словам, сейчас нельзя делать прогнозы более чем на три месяца, сообщает РИА Новости.

Эксперт предупредил о «чёрных лебедях» для экономики РФ
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ruСергей Булкин/NEWS.ru

Мы живём в период беспрецедентной неопределённости. Прогнозировать события более, чем на три месяца, несерьёзно. Дело в том, что нас повсюду подстерегают «чёрные лебеди», — подчеркнул экономист.

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Он отметил, что непонятно, какие меры будут приняты для сдерживания инфляции. Она, по предварительной оценке Росстата, в 2021 году составила 8,39%, это максимальный показатель с 2015 года.

То, что делает для обуздания инфляции глава Банка России Эльвира Набиуллина, в принципе правильно. ЦБ пытается её сдержать, поднимая ключевую ставку. Но до какой степени он готов её поднимать? Вот в чём вопрос. Считаю, если здесь переборщить, это может привести к тому, что в России будет полностью парализована экономическая активность, которая сегодня теплится, что приведёт в итоге к тому, что стагнация перерастёт в серьёзный кризис, — пояснил Гринберг.

«Чёрным лебедем» для российской экономики он считает и возможные новые санкции Запада.

И дело даже не в отключении России от финансовой системы SWIFT. Это — мелочь. У Запада есть немало других мощных рычагов. Ведь почти 90% нужных стране картофельных семян ввозится сегодня в Россию из-за рубежа, главным образом из Германии и Нидерландов. Представьте, если они перекроют этот важнейший продовольственный поток в страну, где картофель — чуть ли не главнейший продукт на столе большинства людей, — сказал экономист.

Он добавил, что на более жёсткие санкции Запад не решится, и дело не в гуманитарных соображениях.

Западу не нужен бунт, массовые беспорядки в России — стране с ядерным оружием, — уверен Гринберг.

Ещё одним «чёрным лебедем» он считает природные катаклизмы.

Наводнения, пожары всё чаще происходят в России, и их число вряд ли будет сокращаться. Все эти бедствия страшны не только сами по себе. Ведь на их ликвидацию, восстановительные работы требуются большие деньги, — подчеркнул учёный.

Ранее стало известно, что рост цен на продукты может способствовать появлению в России продуктовых карточек для малообеспеченных граждан, заявил Руслан Гринберг. Этого не надо бояться или считать позором, поскольку данная практика имеет место во многих странах, отметил он.

Рынки,Руслан Гринберг,Эльвира Набиуллина,РАН,Центральный банк России,Росстат,РИА Новости,
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