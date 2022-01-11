Эксперт предупредил о «чёрных лебедях» для экономики РФ

Научный руководитель Института экономики РАН Руслан Гринберг заявил, что экономику России в 2022 году будут отличать беспрецедентная неопределённость и «чёрные лебеди». По его словам, сейчас нельзя делать прогнозы более чем на три месяца, сообщает РИА Новости.

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Мы живём в период беспрецедентной неопределённости. Прогнозировать события более, чем на три месяца, несерьёзно. Дело в том, что нас повсюду подстерегают «чёрные лебеди», — подчеркнул экономист.

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Он отметил, что непонятно, какие меры будут приняты для сдерживания инфляции. Она, по предварительной оценке Росстата, в 2021 году составила 8,39%, это максимальный показатель с 2015 года.

То, что делает для обуздания инфляции глава Банка России Эльвира Набиуллина, в принципе правильно. ЦБ пытается её сдержать, поднимая ключевую ставку. Но до какой степени он готов её поднимать? Вот в чём вопрос. Считаю, если здесь переборщить, это может привести к тому, что в России будет полностью парализована экономическая активность, которая сегодня теплится, что приведёт в итоге к тому, что стагнация перерастёт в серьёзный кризис, — пояснил Гринберг.

«Чёрным лебедем» для российской экономики он считает и возможные новые санкции Запада.

И дело даже не в отключении России от финансовой системы SWIFT. Это — мелочь. У Запада есть немало других мощных рычагов. Ведь почти 90% нужных стране картофельных семян ввозится сегодня в Россию из-за рубежа, главным образом из Германии и Нидерландов. Представьте, если они перекроют этот важнейший продовольственный поток в страну, где картофель — чуть ли не главнейший продукт на столе большинства людей, — сказал экономист.

Он добавил, что на более жёсткие санкции Запад не решится, и дело не в гуманитарных соображениях.

Западу не нужен бунт, массовые беспорядки в России — стране с ядерным оружием, — уверен Гринберг.

Ещё одним «чёрным лебедем» он считает природные катаклизмы.

Наводнения, пожары всё чаще происходят в России, и их число вряд ли будет сокращаться. Все эти бедствия страшны не только сами по себе. Ведь на их ликвидацию, восстановительные работы требуются большие деньги, — подчеркнул учёный.