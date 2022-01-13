Курс евро в России вырос до 86 рублей после сообщения о новых санкциях США

По состоянию на 1445 по московскому времени курс доллара США оценивался в 75,01 рубля. Курс евро в России вырос на 0,56% до 86,12 рубля.
Колебания курса рубля происходят на фоне заявлений заместителя министра иностранных дел России Сергея Рябкова. По его словам, США и НАТО не согласны предоставлять гарантии безопасности. В частности, Запад не собирается сворачивать альянс к границам 1997 года.
На фоне этих заявлений акции «Норникеля» упали на 4,6% по состоянию на 15:26 мск. Акции Сбербанка упали на 2,5%, ценные бумаги «Лукойла» и «Газпрома» сократились в цене на 2,49% и 2,46% соответственно. Индекс Мосбиржи опустился на 2,2% до 3 742,65 пункта.