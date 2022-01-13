Курс евро побил рекорд

Курс евро в ходе торгов на Московской бирже 13 января достигал 87,8 рубля, побив рекорд и достигнув максимумов с лета 2021 года, свидетельствуют данные торгов. К моменту написания новости евро стоил 87,53 рубля.

Доллар на максимуме стоил 76,59 рубля, к моменту написания новости — 76,5 рубля. К закрытию торгов 13 января более чем на 4 процента упал индекс Мосбиржи, индекс РТС потерял почти 6 процентов. Индекс голубых фишек потерял 4,25 процента.

Рубль начал снижение после заявлений МИД России о неготовности США и НАТО идти навстречу требованиям Москвы по гарантиям безопасности. Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил 13 января, что военные специалисты предлагают президенту Владимиру Путину варианты на случай ухудшения обстановки вокруг Украины.