Для торгующих на бирже россиян придумали новые правила

Центробанк и представители саморегулируемых организаций (СРО), в том числе Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР), придумали новые правила для торгующих на бирже россиян, пишет РБК.

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Нововведения касаются квалифицированных инвесторов, желающих приобрести сложные финансовые инструменты. Сейчас, чтобы выйти за рамки базовых возможностей и получить доступ к дополнительным активам, в том числе к производным финансовым инструментам (деривативам), им необходимо проходить специальные тесты на знание основ биржевого дела.

Авторы инициативы предлагают дополнить такие тесты индивидуальными вопросами для каждого инвестора.

«Задачи будут индивидуальными для каждого тестируемого благодаря изменению числовых значений в условиях. Это снизит риск использования заранее известных ответов», — рассказал глава НАУФОР Алексей Тимофеев.

При этом идея пока находится на стадии обсуждения. ЦБ и представители профессионального сообщества еще не пришли к окончательному решению.