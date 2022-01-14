<p class="MsoNormal">Лавров столкнул рубль и российские акции с обрыва словами о политической борьбе с НАТО, заявили в издании «<a href="https://expert.ru/2022/01/14/kurs-rublya-i-aktsiy-nachali-snizheniye-posle-zayavleniy-lavrova/">Эксперт</a>». Он заявил, что терпение России подошло к концу, намекая, что потенциал военных сил на границе с Россией у НАТО может возрасти. Соответственно, игроки на рынке восприняли эту информацию без особой радости, вооруженный конфликт не самое приятное для бизнеса.</p> <p class="MsoNormal">Доллар к концу первой половины дня вырос до 76,5 рубля, несмотря на укрепление валюты в предыдущие дни. Индекс Московской бирже опустился на 1,4%. Такого падение не было с марта 2020 года, которое было вызвано всплеском заболеваний. При этом падение продолжается.</p> <p class="MsoNormal">Потери несет и Сбербанк – его акции упали на 4,7% даже несмотря на рекордную прибыль по итогам года.</p> <p class="MsoNormal">«Низшая точка в отношениях США и России еще впереди. А это означает, что и у ослабления рубля, и у снижения российского рынка акций есть потенциал», <span style="mso-ascii-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-bidi-font-family: Calibri;">— отметил Сергей Хестанов, советник по макроэкономике генерального директора компании «Открытие Инвестиции». </span></p>