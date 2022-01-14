Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+8° в 
USD 75.77EUR 86.89
Войти в почту
1 час назад

Российский фондовый рынок рекордно упал

К моменту закрытия торговой сессии в пятницу, 14 января, российский фондовый рынок рекордно упал — основные индексы Мосбиржи обвалились до минимума с весны 2021 года. Индекс Мосбиржи снизился на 1,81 процента, до 3608 пунктов, а индекс РТС — на 2,05 процента, до 1485,86 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи.

Российский фондовый рынок рекордно упал
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В лидерах падения оказались расписки VK и «Тинькофф» (минус 11,08 и 7,06 процента соответственно), а также акции Сбербанка (минус 6,42 процента). Больше остальных подорожали акции «Транснефти» (плюс 1,37 процента), «ФосАгро» (плюс 0,16 процента) и «Интер РАО» (плюс 0,14 процента).

Курс доллара с расчетом на завтра вырос на 3 копейки, до 76,28 рубля (в ходе торгов валюта укреплялась почти до 77 рублей). Курс евро упал на 24 копейки, до 87,08 рубля (днем его цена поднималась до 88 рублей). Нефть марки Brent подорожала на 1,87 процента, до 83,74 доллара за баррель, а марки WTI — на 3,99 процента, до 82,36 доллара за баррель.

Причиной падения российских активов стало осложнение геополитического фона. Триггером для массовых продаж 14 января стали комментарии главы Министерства иностранных дел Сергея Лаврова — он заявил, что Россия не намерена возвращать в казармы войска, находящиеся у границы с Украиной, а также назвал вступление Украины в НАТО и появления солдат блока у российских границ неприемлемым.

Рынки,Сергей Лавров,Тинькофф банк,Фосагро,НАТО,Интер РАО ЕЭС,Транснефть,Московская биржа,Сбербанк России,МИД,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители