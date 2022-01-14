К моменту закрытия торговой сессии в пятницу, 14 января, российский фондовый рынок рекордно упал — основные индексы Мосбиржи обвалились до минимума с весны 2021 года. Индекс Мосбиржи снизился на 1,81 процента, до 3608 пунктов, а индекс РТС — на 2,05 процента, до 1485,86 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи.

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В лидерах падения оказались расписки VK и «Тинькофф» (минус 11,08 и 7,06 процента соответственно), а также акции Сбербанка (минус 6,42 процента). Больше остальных подорожали акции «Транснефти» (плюс 1,37 процента), «ФосАгро» (плюс 0,16 процента) и «Интер РАО» (плюс 0,14 процента).

Курс доллара с расчетом на завтра вырос на 3 копейки, до 76,28 рубля (в ходе торгов валюта укреплялась почти до 77 рублей). Курс евро упал на 24 копейки, до 87,08 рубля (днем его цена поднималась до 88 рублей). Нефть марки Brent подорожала на 1,87 процента, до 83,74 доллара за баррель, а марки WTI — на 3,99 процента, до 82,36 доллара за баррель.