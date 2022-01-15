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1 час назад

Названы три фатальные ошибки Евросоюза в сфере энергетики

Эксперт по энергетической безопасности Станислав Митрахович назвал три фатальные ошибки Евросоюза, приведшие к энергетическому кризису на континенте. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Перечислены три фатальные ошибки Евросоюза в сфере энергетики
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Эксперт отметил, что действия Еврокомиссии привели к росту цен и недостаче газа в хранилищах.

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Главной ошибкой стала ставка европейцев на спотовый рынок и борьба Европейской комиссии против долгосрочных контрактов. В ЕС надеялись на низкие цены, но просчитались.

«Когда цена оказалась высокой, ставка на спотовый рынок оказалась проигрышной», - сказал Митрахович .

Второй ошибкой стало желание Еврокомиссии противостоять энергоимпорту из РФ, заявляя о диверсификации поставок газа любой ценой.

Попытка перехода на непрерывные энергетические источники, ветряки и солнечные батареи, также не увенчалась успехом. Если несколько недель не было достаточного ветра, приходилось активнее сжигать газ, и спрос на него вырос.

Митрахович добавил, что для России выгодны долгосрочные контракты, потому что производство газа требует определенных вложений в месторождения.

Страна «не может жить по принципу "Чего изволите в Европе": в один год вложить деньги в месторождение, в другой – не вложить. Нужно понимать ситуацию на перспективу», - сказал аналитик.

Станислав Митрахович - эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при Правительстве РФ.

В начале января агентство Bloomberg сообщило, что «через два месяца в ЕС кончится газ».

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