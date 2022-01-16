В Германии сравнили отключение России от SWIFT с атомной бомбой

В Германии заявили, что отключение России от международной межбанковской системы SWIFT станет «атомной бомбой» для мирового финансового рынка. Так считает будущий председатель германского Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц, передает ТАСС.

Фото: www.swift.com www.swift.com

«Сомнение в системе SWIFT может быть атомной бомбой для рынка капиталов, а также товаров и услуг», - сказал Мерц.

Он отметил, что это повлечет массовый экономический спад для всех экономик. Санкция затронет, помимо России, и Германию, нанеся ей «значительный ущерб как крупной экспортной державе».

Политик считает, что отключение РФ от SWIFT станет началом конца этой международной платежной системы. Серьезные последствия ждут не только европейско-российскую, но и всю мировую торговлю.

На этой неделе группа демократов внесла в Сенат США законопроект о санкциях против России на случай эскалации напряженности вокруг Украины. Он предполагает введение санкций против российского президента, премьер-министра, глав МИД и Минобороны, начальника Генштаба ВС РФ и других представителей военного руководства, а также отключение едущих банков РФ от международной межбанковской системы SWIFT. Ограничительные меры могут затронуть и «Северный поток – 2».