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47 минут назад

В Германии сравнили отключение России от SWIFT с атомной бомбой

В Германии заявили, что отключение России от международной межбанковской системы SWIFT станет «атомной бомбой» для мирового финансового рынка. Так считает будущий председатель германского Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц, передает ТАСС.

В Германии сравнили отключение России от SWIFT с атомной бомбой
Фото: www.swift.comwww.swift.com

«Сомнение в системе SWIFT может быть атомной бомбой для рынка капиталов, а также товаров и услуг», - сказал Мерц.

Он отметил, что это повлечет массовый экономический спад для всех экономик. Санкция затронет, помимо России, и Германию, нанеся ей «значительный ущерб как крупной экспортной державе».

Политик считает, что отключение РФ от SWIFT станет началом конца этой международной платежной системы. Серьезные последствия ждут не только европейско-российскую, но и всю мировую торговлю.

На этой неделе группа демократов внесла в Сенат США законопроект о санкциях против России на случай эскалации напряженности вокруг Украины. Он предполагает введение санкций против российского президента, премьер-министра, глав МИД и Минобороны, начальника Генштаба ВС РФ и других представителей военного руководства, а также отключение едущих банков РФ от международной межбанковской системы SWIFT. Ограничительные меры могут затронуть и «Северный поток – 2».

Ранее политолог Георгий Бовт заявил, что оценивает шансы на принятие этого законопроекта в 40%. Если он будет принят, Россия немедленно прекратит дипломатические отношения с США.

Рынки,Фридрих Мерц,Георгий Бовт,Министерство обороны,Генштаб,Сенат США,МИД,ИТАР-ТАСС,
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