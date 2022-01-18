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40 минут назад

Стоимость нефти Brent достигла 87 долларов

Цена на нефть Brent в ходе торгов впервые с 2014 года достигла уровня в 87 долларов за баррель, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Цена нефти Brent превысила $87 впервые за семь лет
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Стоимость фьючерса с поставкой в марте достигала этой отметки в ходе торгов (плюс 0,54%), но позднее торговалась на уровне 86,87 долларов за баррель (плюс 0,45%). Цена на WTI выросла до 84,11 долларов за баррель (плюс 0,97%), передает ТАСС.

14 января стоимость барреля нефти Brent впервые с 27 октября 2021 года превысила 86 долларов. Стоимость российской экспортной нефти Urals в Европе впервые за семь лет также преодолела отметку 86 долларов за баррель.

Рынки,Экономика,Цена на нефть,ИТАР-ТАСС,
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