Цена нефти Brent превысила $87 впервые за семь лет

Цена на нефть Brent в ходе торгов впервые с 2014 года достигла уровня в 87 долларов за баррель, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Стоимость фьючерса с поставкой в марте достигала этой отметки в ходе торгов (плюс 0,54%), но позднее торговалась на уровне 86,87 долларов за баррель (плюс 0,45%). Цена на WTI выросла до 84,11 долларов за баррель (плюс 0,97%), передает ТАСС.