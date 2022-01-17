Какие акции покажут рост в 2022 году

Руководитель Департамента инвестиционного анализа и обучения ИК «УНИВЕР Капитал» Андрей Верников в беседе с агентством «Прайм» заявил, что положительную динамику в первой половине года продемонстрируют акции компаний с высокими дивидендами. В частности, бумаги «Газпрома» могут вырасти до 450 рублей, а «Башнефти» — до 1580 рублей.

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«После окончания дивидендного периода рынок станет показывать боковую динамику в связи с тем что политика ФРС по ужесточению денежной политики неблагоприятна для акций развивающихся рынков. Особенно неблагоприятно для акций компаний VK и других сектора IT», — подчеркнул эксперт.

Верников считает, что вторую половину 2022 года инвесторам следует провести не в акциях, а в облигациях.

Инвесторам следует обратить внимание на акции защитных секторов, то есть акции ритейла, сектора электроэнергетики, акции сектора связи.

«Я советую присмотреться к акциям «Ростелекома»: менеджмент компании нацелен на повышение эффективности и рост капитализации», — отметил эксперт.

Во второй половине года на всех фондовых мировых рынках не исключено снижение, поэтому Верников призывает соблюдать осторожность с акциями.