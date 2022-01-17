Какие акции покажут рост в 2022 году

Руководитель Департамента инвестиционного анализа и обучения ИК «УНИВЕР Капитал» Андрей Верников в беседе с агентством «Прайм» заявил, что положительную динамику в первой половине года продемонстрируют акции компаний с высокими дивидендами. В частности, бумаги «Газпрома» могут вырасти до 450 рублей, а «Башнефти» — до 1580 рублей.
«После окончания дивидендного периода рынок станет показывать боковую динамику в связи с тем что политика ФРС по ужесточению денежной политики неблагоприятна для акций развивающихся рынков. Особенно неблагоприятно для акций компаний VK и других сектора IT», — подчеркнул эксперт.
Верников считает, что вторую половину 2022 года инвесторам следует провести не в акциях, а в облигациях.
Инвесторам следует обратить внимание на акции защитных секторов, то есть акции ритейла, сектора электроэнергетики, акции сектора связи.
«Я советую присмотреться к акциям «Ростелекома»: менеджмент компании нацелен на повышение эффективности и рост капитализации», — отметил эксперт.
Во второй половине года на всех фондовых мировых рынках не исключено снижение, поэтому Верников призывает соблюдать осторожность с акциями.
На прошлой неделе российский рынок акций активно снижался на фоне сохраняющегося давления геополитического фактора и ухудшения настроений на мировых площадках. 14 января он потерял более 2% по итогам основных торгов. Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основной сессии упал на 2,12%, до 3596,98 пункта, а долларовый индекс РТС - на 2,05%, до 1485,86 пункта. За неделю индекс Мосбиржи упал на 4,16%, а РТС – на 3,84%. Александр Бахтин из «БКС Мир инвестиций» заявил агентству «Прайм», что новый виток геополитических рисков вызван безрезультатными переговорами России и западных стран и последовавшим обменом резкими заявлениями. Кроме того, ситуация стала меняться из-за общего бегства мировых инвесторов из рисковых активов, вызванного усилением «ястребиных» сигналов ФРС США и серьезным ухудшением эпидемиологической обстановки.