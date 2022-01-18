На российском рынке акций произошел рекордный обвал

Российский рынок акций рекордно обвалился на фоне геополитической неопределенности, свидетельствуют данные Московской биржи.

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Индекс Мосбиржи упал ниже 3300 пунктов впервые с 1 февраля 2021 года. Снижение рублевого индекса Мосбиржи к 17.23 мск составило 6,89% - 3314,92 пункта, минутами раннее он опускался до 3299,84 пункта (минимума с 1 февраля 2021 года). Долларовый индекс РТС падал на 7,61%, до 1362,76 пункта.

В ноябре 2021 года российский фондовый рынок находился на исторических максимумах. Но с того момента он снизился уже более чем на 20%, отмечает РБК.

Обыкновенные акции Сбербанка потеряли более 10%, бумаги VK (Mail.ru Group) подешевели на 8,5%, стоимость акций АФК «Система» снизилась более чем на 6%, золотодобывающей компании «Петропавловск» - более чем на 11%.

«Риски дальнейшей эскалации грозят дальнейшим падением индексов, которое при худшем сценарии может измеряться десятками процентов с учетом сохраняющейся большой значимости западных денег на российском фондовом рынке», - заявил РИА «Новости» инвестиционный стратег компании УК «Арикапитал» Сергей Суверов.