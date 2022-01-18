Нефти предрекли подорожание до 100 долларов

Уже в первом квартале 2022 года цена барреля нефти может превысить 100 долларов. Так считает экономист, директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин. Тренд на повышение цены сложился из-за увеличения спроса на ресурсы, отметил эксперт в разговоре с «Лентой.ру».

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Цена фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в марте 2022 года превысила отметку 88 долларов за баррель впервые с октября 2014 года. Об этом свидетельствуют данные торгов на бирже ICE.

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«Нефть будет только расти»

Рост цены барреля нефти идет согласно сложившемуся еще в прошлом году тренду, отметил Пикин. Его причина заключается в том, что пандемия отступает. При этом растет спрос на нефть, показатели уже приближаются к доковидным запросам, заявил специалист.

«Пока спрос еще не 100 миллионов баррелей, как было до ковида, но уже близко. В этом году мы достигнем этой отметки», — предположил экономист.

Одним из важных факторов, позволяющих нефти расти в цене, Пикин назвал отход пандемии на второй план. Вакцинация большей половины человечества позволяет быть более уверенными в завтрашнем дне, считает эксперт по энергетике. Появление нового штамма хоть и затормозило рост цен на нефть, но в силу того, что волна коронавируса не вызвала остановку производств и бурной реакции общества, это продлилось недолго.

Эксперт добавил, что на рост цены нефти также влияет переход многих стран на экологичные источники энергии.

«Чем быстрее идет зеленый переход, тем дороже становятся ресурсы в процессе. Это касается и нефти, и газа», — отметил Пикин.

100 долларов за баррель

По мнению эксперта, цена на нефть, возможно, достигнет и 100 долларов за баррель. Это может случиться в ближайшие месяцы, считает директор Фонда энергетического развития.

«Я допускаю, что в этом году мы преодолеем рубеж в 100 долларов за баррель. Некоторые прогнозируют, что это случится в третьем квартале. Но ничто не мешает при определенном стечении обстоятельств этому случиться и в первом квартале этого года», — поделился специалист.

Эти скачки цены на нефть никак не отразятся на курсе рубля, добавил Пикин.

«В силу бюджетного правила, все что зарабатывается сверх цены отсечения, то есть 43,3 доллара, уходит в Фонд национального благосостояния. То есть с точки зрения курса рубля, что нефть по 50 долларов, что по 80 — на курс рубля это никак не влияет. Но в целом это хорошо, потому что чем выше профицит, тем больше возможностей развить национальные проекты. Это, конечно, плюс», — отметил экономист.