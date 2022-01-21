Российский фондовый рынок рухнул

В начале основной торговой сессии российский фондовый рынок демонстрирует значительное падение. Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи.

Индекс Мосбиржи рухнул на 2,83 процента, до 3416,56 пункта, индекс РТС — на 3,43 процента, до 1400,81 пункта. Рубль также слабеет по отношению к основным валютам, однако менее существенно.

По состоянию на 10:05 доллар торгуется на уровне 76,74 рубля, евро — 86,93 рубля. Такие результаты российская валюта показывает на фоне снижения нефтяных котировок. Сорт Brent по сравнению с началом суток теряет 1,5 процента (87 доллара за баррель), сорт WTI — 1,74 процента (84 доллара).