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1 час назад

Российский фондовый рынок рухнул

В начале основной торговой сессии российский фондовый рынок демонстрирует значительное падение. Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи.

Индекс Мосбиржи рухнул на 2,83 процента, до 3416,56 пункта, индекс РТС — на 3,43 процента, до 1400,81 пункта. Рубль также слабеет по отношению к основным валютам, однако менее существенно.

Доллар по 90: Новые санкции США обрушат рубль

По состоянию на 10:05 доллар торгуется на уровне 76,74 рубля, евро — 86,93 рубля. Такие результаты российская валюта показывает на фоне снижения нефтяных котировок. Сорт Brent по сравнению с началом суток теряет 1,5 процента (87 доллара за баррель), сорт WTI — 1,74 процента (84 доллара).

В основе движения российского фондового рынка в последние недели лежит геополитика. Ситуация вокруг Украины привела к угрозе новых санкций в отношении России. США объявили, что в случае любой формы вторжения российский войск на Украину они готовы пойти на беспрецедентные меры.

Рынки,Видео,Цена на нефть,
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