Индексы Мосбиржи и РТС по итогам дневной сессии выросли на 3,32-3,48%

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Российский рынок в среду продемонстрировал частичное восстановление после существенной коррекции в предыдущие четыре торговые сессии. По итогам дня рублевый индекс Мосбиржи вырос на 3,24% - до 3436,82 пункта, долларовый индекс РТС - на 3,45%, до 1414,68 пункта.

Доллар по состоянию на 19:12 мск снизился на 0,45%, - до 76,46 руб., евро - на 0,37%, до 86,73 руб. Фьючерсы на нефть марки Brent продолжают покорять новые пики - за день цена за баррель выросла на 0,33%, до $88,7.

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"Во многом рост российского рынка в среду носил технический характер. Помог и новостной фон. В середине недели стало известно о том, что госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД РФ Сергей Лавров 21 января проведут переговоры в Женеве. Кроме того, помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что у Соединенных Штатов, России и Евросоюза есть возможность достичь "значимого прогресса" в разрешении проблем европейской безопасности", - рассказал инвестиционный стратег "БКС мир инвестиций" Александр Бахтин.

Рынок акций

Драйвером роста рынка в среду выступил нефтегазовый сектор ("Газпром": +6,2%; "Новатэк": +2,5%; "Лукойл": +5,3%; "Роснефть": +4,6%; "Сургутнефтегаз": +1,6%; "Татнефть": +4,1%), который отыграл благоприятную конъюнктуру на рынке энергоносителей, пояснил главный аналитик ПСБ Егор Жильников.

Фаворитом рынка также стал заметно перепроданный финансовый сектор ("Сбер" - обыкновенные акции: +5,5% и "префы": +3,4%; ВТБ: +0,8%; Мосбиржа: +4,5%), чему также способствовало снижение доходности по 10-летним ОФЗ ниже 9,5% годовых. Тем не менее, хуже рынка выглядели бумаги TCS Group (-1,4%), техническая картина которых смотрелась слабее акций других банков, добавил эксперт.

Восстанавливался и весь металлургический сектор ("Норникель": +6%; "Русал": +4,1%; Северсталь: +1,2%; ММК: +4,3%), при этом лидерами выступили бумаги золотодобытчиков ("Полиметал": +8%; "Полюс": +4,4%). Корректировались вверх акции вчерашних аутсайдеров рынка "Распадской" (+6,3%) и "Мечела" (+7,9%), также пояснил он.

Прогноз

Несмотря на динамику среды, говорить о развороте тренда на российском рынке пока рано, поскольку надежных сигналов геополитического потепления по-прежнему нет, а внешнерыночный фон неустойчив, считает Александр Бахтин. В свою очередь инвестиционный стратег "ВТБ мои инвестиции" Григорий Зайонц полагает, что российские активы фундаментально недооценены и сегодняшняя динамика торгов все же может стать точкой разворота для рынка.

В четверг ЕЦБ сделает заявление по монетарной политике, а в США выйдет недельный отчет по числу обращений за пособием по безработице. По оценкам "БКС мир инвестиций", 20 января индекс Мосбиржи будет формироваться в пределах 3400-3550 пунктов, прогнозный диапазон курса рубля к доллару - 76-77 руб.