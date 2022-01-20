Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+1° в 
USD 76.44EUR 86.82
Войти в почту
1 час назад

В Молдавии назвали способ выйти из газовых кризисов

Во избежание газовых кризисов нужно повышать тариф на газ для населения, написал в своем Telegram-канале председатель правления АО «Молдовагаз» Вадим Чебан.

В Молдавии назвали способ выйти из газовых кризисов
Фото: Regis Duvignau / ReutersRegis Duvignau / Reuters

Компания покупает у поставщика природный газ по 647 долларов за тысячу кубометров, а продает потребителям (в том числе, промышленным) по 430, отметил он. Предприятие вынужденно работает в убыток, подчеркнул Чебан и добавил, что для преодоления проблемы необходимо искать исключительно коммерческие решения.

Чебан предложил пересмотреть тариф в соответствие с реальной стоимостью природного газа на рынке. По его словам, такой способ поможет стране выйти из газового кризиса.

Парламент Молдавии ввел режим чрезвычайного положения (ЧП) на 60 дней из-за риска остановки поставок газа от российского «Газпрома». 20 января «Молдовагаз» вовремя перечислила очередной платеж «Газпрому» с авансом за январь, после того, как «Газпром» предупредил о приостановке поставок в том случае, если деньги не поступят к этому сроку.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что ситуация с поставками в Молдавию является исключительно коммерческой. Он указал, что «Газпром», продавая товар, должен получать деньги, и никаких политических подтекстов в ситуации нет.

Рынки,Вадим Чебан,Дмитрий Песков,Газпром,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители