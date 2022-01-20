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1 час назад

ЦБ предлагает запретить в России выпуск, майнинг и обращение криптовалют

Банк России с целью снижения угроз, обусловленных распространением криптовалют, предлагает запретить на территории России выпуск, майнинг и обращение криптовалют, следует из доклада регулятора.

"Статус российского рубля, который не является резервной валютой, не позволяет применять в России мягкий подход и игнорировать нарастание рисков. На наш взгляд, целесообразны дополнительные меры", - говорится в документе.

Предлагаемые поправки в законодательство

Так, "с целью снижения угроз, обусловленных распространением криптовалют", Банк России предлагает внести несколько изменений в законодательство.

"Ввести запрет на организацию выпуска и (или) выпуск, организацию обращения криптовалюты (в т.ч. криптобиржами, криптообменниками, P2P-платформами) на территории Российской Федерации и установить ответственность за нарушение данного запрета", - такое предложение регулятора содержится в документе.

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Также предлагается установить ответственность за нарушение законодательного запрета на использование криптовалют в качестве средства платежа за товары, работы и услуги, продаваемые и покупаемые юридическими и физическими лицами - резидентами Российской Федерации.

"Ввести запрет на вложения финансовых организаций в криптовалюты и связанные с ними финансовые инструменты, а также на использование российских финансовых посредников и российской финансовой инфраструктуры для осуществления операций с криптовалютами и установить ответственность за нарушение данного запрета", - предлагается в докладе Банка России.

Регулятор также считает оптимальным решением введение в России запрета на майнинг криптовалют.

В декабре 2021 года глава ЦБ Эльвира Набиуллина сообщила, что Банк России выступает за то, чтобы российская финансовая инфраструктура не использовалась для сделок с криптовалютой. В июне 2021 года она назвала криптоактивы самой опасной стратегией инвестирования.

Также в декабре заместитель председателя ЦБ Владимир Чистюхин заявил, что Банк России намерен законодательно утвердить правила обращения криптовалют. При этом он отметил, что регулятор не видит место криптовалюте на российском финрынке.

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