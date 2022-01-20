На фондовом рынке началось восстановление

Несмотря на пессимистичные прогнозы аналитиков, индекс Мосбиржи утром в четверг продемонстрировал рост на 3,3%, до 3518 пунктов. На фондовом рынке восстанавливают свои позиции ценные бумаги российских компаний. Акции голубых фишек отыгрывают падение, начавшееся на прошлой неделе. Поддержку активам оказал высокий спрос инвесторов торговых площадок благодаря снижению их стоимости. Приток покупателей, которые рассчитывают хорошо заработать на продаже дорожающих бумаг, остановил нисходящий тренд. В лидерах продаж Сбербанк, чьи акции стали наиболее привлекательными для вложений, учитывая высокие итоговые показатели за 2021 год.По состоянию торгов 20 января в 13:30, индекс Мосбиржи составляет 3456 пунктов, РТС 1422 пункта. Курс доллара 76,48 рублей, евро 86,79 рублей. Стоимость нефти с предыдущего закрытия поднялась на 0,7%, до $88,12.На положительных новостях о восстановлении спроса на бирже Центробанк заявил, что в конце прошлого года отмечен рекордно низкий объем покупки валюты физлицами, что нетипично для такого сезона. За ноябрь-декабрь 2021-го россиянами совершено валютных операций на сумму $189 млн. По оценкам регулятора, такое поведение граждан объясняется низким спросом на евро и доллар из-за ковидных ограничений поездок за рубеж. Основными покупателями валюты в России по итогам 2021 года стали нерезиденты и филиалы иностранных банков: общая сумма операций 138,5 млрд рублей.Источник: Банк России, Мосбиржа.