Названа причина отказа Европы от закупки газа

К марту-апрелю объем газа в европейских подземных хранилищах (ПХГ) сократится до буферного, составив 15-16 процентов, считает экономист Марсель Салихов. В разговоре с «Лентой.ру» он объяснил нежелание Европы закупать газ на данном этапе попыткой сэкономить, дождавшись более приемлемых цен на спотовом рынке.

Фото: Василий Федосенко / Reuters Василий Федосенко / Reuters

В «Газпроме» заявили, что из европейских газовых хранилищ отобрано уже две трети от объема газа, закачанного в прошлом году. Несмотря на это, цены фьючерсов на газ в Европе колеблются в диапазоне 820-860 долларов за тысячу кубометров и снижаются на восемь процентов.

Видео дня

Хитрый план

«Действительно, относительно предыдущих годов объем газа в европейских ПХГ значительно меньше. Но надо понимать, что отчасти это самостоятельное решение европейских компаний, владеющих газом в хранилищах. Дело в том, что традиционная бизнес-модель предполагает закупку и закачку энергоносителя летом, он же используется для компенсации возросшего спроса зимой. Соответственно, летом цены значительно ниже. И сейчас компании стоят перед выбором: либо покупать газ на споте уже по другим ценам, либо использовать до конца тот, который был куплен еще в летний сезон».

По словам экономиста, европейские компании логично предполагают, что весной цена на споте будет значительно ниже текущей, и, раз хранилища все равно придется пополнять, то логичнее сейчас отобрать максимальный объем более дешевого газа. Тем более, даже в случае, если февраль окажется холодным и странам понадобится больший объем энергоносителей, чем планировалось раньше, опция дозакупки на спотовом рынке никуда не исчезнет.

«Ситуация с опустошением хранилищ, которую мы наблюдаем сейчас, связана большей частью с нетипичной динамикой цен. Потому представление о том, что Европа вот-вот замерзнет, я считаю в корне неверным: зима оказалась достаточно традиционной, в рамках климатической нормы. В таком случае где-то к концу марта-апрелю объемы в ПХГ снизятся до уровня буферного газа, где-то до 15-16 процентов. И этого должно хватить. Даже если вдруг февраль окажется холодным, Европа просто начнет покупать газ на споте по текущим ценам», — резюмировал Салихов.