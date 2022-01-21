Названы признаки надвигающегося катаклизма на биржах

Главными признаками надвигающегося существенного обвала рынков, который можно назвать биржевым катаклизмом, являются неуверенность инвесторов, макроэкономические изменения, «черный лебедь» и отсутствие доверия между агентами рынка. Об этом в беседе с агентством «Прайм» сообщил ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Андрей Кочетков.

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Эксперт рекомендует, прежде всего, обращать внимание на теханализ рынка.

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«Если график неуклонно и постоянно растет, периодически снижаясь или повышаясь, то это восходящий тренд. Но если график в течение длительного периода «топчется» на месте, возрастают его пики снижения и роста, то есть, начинаются резкие колебания индексов или котировок акций, значит, наступил период утомленности рынка. Уже нет такого большого количества людей, которые хотят исключительно покупать, и, соответственно, растет число продавцов», – отметил Кочетков.

После роста критической массы числа продавцов до определенного значения рынок разворачивается вниз и может продолжить свое движение достаточно серьезно, отметил он.

«Здоровой» коррекцией, по словам эксперта, является снижение в пределах 10-12%.

При изменениях в макроэкономической ситуации или событии, которые называются «черными лебедями» происходит паника. Подключается фактор, который резко усиливает негативное настроение, отметил Кочетков. В таких ситуациях рынок может снизиться на 20%, и падение может продолжиться еще на 10-15%.

«Таких ситуаций бывает не очень много, но они за последние лет 10-20 происходили не раз», — подчеркнул аналитик.

Он отметил, что при возросшей неуверенности и неопределенности в системе агенты рынка перестают доверять друг другу и давать деньги взаймы. Это влечет за собой уменьшение количества денег на рынке и покупателей. Те, кто наращивал позиции за счет заемных средств, сталкиваются с проблемами их обеспечения, они вынуждены продавать, пояснил эксперт. Часто это происходит на принудительной основе, сами брокерские компании начинают закрывать позиции, еще больше усиливая движение рынка вниз. Это является признаком существенного обвала, заключил Кочетков.

18 января основные индексы на российском фондовом рынке рекордно обвалились в ходе торгов. Индекс Мосбиржи опускался почти на 5,5% и обвалился ниже 3400 пунктов — впервые с марта прошлого года. Индекс РТС лишился почти 6% и упал ниже 1400 пунктов, что стало минимумом почти за год. Доллар на пике повышался до 76,7 рубля, евро — до 87,41 рубля.