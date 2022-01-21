США бросились закупать произведенный в России продукт

Крупнейшим покупателем российского мороженого в 2021 году стали США (по итогам 11 месяцев), следует из материалов центра «Агроэкспорт».

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США бросились закупать этот товар, в 2021 году они импортировали 10,6 тысячи тонн российского мороженого, что в 2,8 раза больше, чем годом ранее. Стоимость поставок взлетела в 3,1 раза, до 28,7 миллиона долларов.

Всего Россия экспортировала 32,8 тысячи тонн мороженого на 84,5 миллиона долларов. Это соответственно на 26,5 и 49,8 процента больше, чем в 2020 году.

Лидер 2020 года — Казахстан — переместился на второе место. В натуральном выражении поставки мороженого на его рынок снизились на 12,2 процента (до 9,6 тысячи тонн), в стоимостном — увеличились на 10,6 процента (до 21,5 миллиона долларов). На третьем месте находится Монголия. Всего в прошлом году российское мороженое продавалось в двух десятках стран.