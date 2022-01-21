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44 минуты назад

Биткойн падает более чем на 10%

Биткойн в ходе торговой сессии в пятницу снижается до $38,016 тыс. (-9,55%). Об этом свидетельствуют данные площадки Coindesk на 15:55 мск.

Биткойн падает более чем на 10%
Фото: ReutersReuters

По данным на 15:40 мск, курс биткойна падал более чем на 10%, находился на уровне $37,757 тыс. (-10,02%).

Накануне Банк России сообщил о планах запретить на территории РФ выпуск, майнинг и обращение криптовалют с целью снижения угроз, обусловленных распространением криптовалют.

Инициатива обусловлена тем, что статус российского рубля, который не является резервной валютой, не позволяет применять в России мягкий подход к регулированию криптовалют и игнорировать нарастание рисков.

Биткойн - децентрализованная система одноименной криптовалюты на основе технологии блокчейн, которую может "добывать" (эмитировать) любой пользователь - участник системы. Для этого нужно создавать новые блоки системы.

Концепция системы была опубликована в ноябре 2008 года ее автором (возможно, коллективом авторов) под псевдонимом Сатоси Накамото. Пик популярности биткойна отмечен лишь в последние годы.

Эмиссия биткойна естественным образом ограничена, в настоящее время большая часть биткойнов уже "добыта".

Рынки,Центральный банк России,
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