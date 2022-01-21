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1 час назад

Курс доллара обновил максимум 2022 года

Курс доллара обновил максимум 2022 года, превысив показатели апреля прошлого года. Об этом следует из данных Московской биржи.

Курс доллара обновил максимум 2022 года
Фото: m24.rum24.ru

Расчетами на завтра американская валюта выросла на 77 копеек, до 77,45 рубля. Курс евро вырос на 1,19 рубля, до 87,9 рубля.

Ранее эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Михаил Зельцер перечислил причины негативной динамики евро. Специалист обратил внимание на то, что в прошлом году валюта ослабла к доллару на 7%.

До этого курс рубля снизился на 2,04%, до 3 752,03 пункта на фоне заявлений замглавы МИД РФ Сергея Рябкова об итогах встречи с НАТО.

Рынки,Сергей Рябков,НАТО,Московская биржа,МИД,
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