Курс доллара обновил максимум 2022 года, превысив показатели апреля прошлого года. Об этом следует из данных Московской биржи.

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Расчетами на завтра американская валюта выросла на 77 копеек, до 77,45 рубля. Курс евро вырос на 1,19 рубля, до 87,9 рубля.

Ранее эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Михаил Зельцер перечислил причины негативной динамики евро. Специалист обратил внимание на то, что в прошлом году валюта ослабла к доллару на 7%.