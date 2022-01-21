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28 минут назад

Курс доллара достиг ₽77,5

Курс доллара обновил максимум 2022 года и достиг 77,50 рубля. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара побил рекорд
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

В 19.00 мск доллар в ходе торгов добрался до отметки в 77,5 рубля, после чего скорректировался вниз. По состоянию на 20.32 мск, доллар торгуется на уровне 77,25 рубля, прибавляя 57 копеек к уровню закрытия предыдущих торгов.

Рублю предсказали резкий обвал из-за Украины

Последний раз американская валюта стоила 77,5 рубля в апреле 2021 года.

Курс евро растет на 0,94 рубля, до 87,65 рубля.

Ранее в пятницу, 21 января, рубль демонстрировал положительную динамику на фоне переговоров главы МИД России Сергея Лаврова с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

На пресс-конференции по итогам переговоров Блинкен назвал диалог с Лавровым «откровенным обменом идеями». Он также отметил, что США и союзники готовы работать над разрешением озабоченностей России в сфере безопасности, и заявил, что озвучил Лаврову ряд идей по безопасности.

Рынки,Сергей Лавров,Московская биржа,МИД,
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