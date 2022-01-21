По хорошей ставке. Есть ли смысл россиянам сейчас менять акции на вклады и облигации

Январское падение российского рынка акций показало миллионам недавно пришедших на биржу: здесь можно лихо потерять часть своих сбережений. В то же время с повышением ключевой ставки доходность облигаций и банковских вкладов стала вполне привлекательной. Разбираемся, есть ли смысл в 2022 году направить капитал именно в эти инструменты и какие нюансы при этом следует учитывать. Метание между биржей и банками В начале января случилось то, чего россияне не видели уже несколько лет: ставки по вкладам стали двузначными. Пока 10% и более по депозиту предлагают только несколько банков, и то при определённых условиях (на короткий период или при большой сумме). Но тенденция налицо: вслед за ростом ключевой ставки условия по вкладам становятся всё интереснее. Эксперты уже прогнозируют рекордный за пять лет рост вкладов россиян: они ждут, что те принесут в банки не менее 1,4 трлн рублей в течение 2022 года. Примерно столько же граждане забрали с депозитов в 2020 году,+ после того как ставки упали до исторически минимальных (средняя максимальная по крупным банкам осенью того года составляла 4,3%). Часть этих денег направилась на фондовый рынок. В стране наблюдался бум частных инвестиций: если в начале 2020 года счета на Мосбирже были у 3,86 млн человек, то по итогам 2021 года их стало около 17 млн. «Доходность банковского депозита, как правило, всегда ниже инфляции, поэтому даже они не покроют обесценивание денег, то есть вклад не выполняет в полной мере функцию сохранения реальной стоимости капитала (с учетом инфляции), не говоря уже о его приумножении, — рассказал «Секрету» начальник отдела корпоративных кредитных рисков Центробанка РФ Ярослав Ченчик. — Во времена низких ставок люди особенно остро ощущают это и готовы брать на себя более высокий риск ради более высокой доходности». То, чем может обернуться этот риск, показали события конца 2021 — начала 2022 года: на фоне геополитической напряжённости российские акции упали в цене на четверть, отдельные бумаги — более чем вдвое. В некоторые дни распродажи были паническими. Но достаточно ли инвесторы испугались, чтобы уйти с биржи? Руководитель лаборатории анализа институтов и финансовых рынков РАНХиГС Александр Абрамов полагает, что нет: «Текущие события на рынках акций всё же пока рано называть шоком для инвесторов. Это, скорее, коррекция. По моему мнению, она не окажет существенного влияния на поведение частных инвесторов». Тем не менее эксперт РАНХиГС прогнозирует сокращение притока на рынок новых инвесторов («Все, кто хотел прийти на рынок, это уже сделали») и не исключает, что в текущем году усилится приток средств инвесторов на банковские депозиты. «Учитывая то, что массовый приход россиян на биржу был связан с крайне низкими ставками по банковским депозитам, а сейчас данный фактор изменился, то многим россиянам стоит задуматься о возвращении средств на банковские вклады, — считает доцент кафедры финансовые рынки РЭУ им. Г. В. Плеханова Максим Марков. — Они опять дают возможность зарабатывать деньги и при этом не несут в себе столько рисков и нервов, как операции на фондовом рынке, а также не требуют столько времени и внимания со стороны инвестора-вкладчика». Депозиты VS облигации Но и на фондовом рынке тоже есть консервативный инструмент с похожей доходностью — облигации . Их доходность тоже выросла вслед за ключевой ставкой. Государственные бонды (облигации федерального займа, ОФЗ) дают теперь 8 9,5% годовых, корпоративные бумаги с хорошим кредитным рейтингом — до 12 13%. Степень надёжности ОФЗ и депозитов сопоставимая: вклады до 1,4 млн рублей защищены от краха банка государством — тем же самым, что выпускает облигации. Что же тогда выбрать? «Надёжные облигации, даже если доходность по ним немного ниже банковского депозита, — более интересный инструмент для консервативного инвестора, — говорит аналитик ФГ «Финам» Юлия Афанасьева. — Во-первых, вряд ли вы найдёте ставку 9,5% для вложений от 1000 рублей (средняя стоимость облигаций). И вряд ли банки вам дадут возможность ежемесячно снимать проценты при вкладе 6000 рублей (на бирже можно купить 6 облигаций с длительностью купона 182 дня и организовать себе выплаты каждый месяц)». Кроме того, при досрочном закрытии депозита банки, как правило, обнуляют накопленные проценты, а облигацию можно продать в любой рабочий день без потерь по процентам. Но у этой гибкости есть и обратная сторона: цены на облигации меняются. Когда ключевая ставка и доходность облигаций растёт, цены на эти бумаги падают. Например, купленные в 2020 году ОФЗ теперь стоят в среднем на 4 5% меньше. Таков будет убыток тех, кто решит продать их сейчас, не дожидаясь погашения. «Готовы ли вы к такому? На этот вопрос необходимо ответить самому себе, причём с максимально возможной степенью искренности, — говорит управляющий активами УК "Открытие" Дмитрий Космодемьянский. — Мы обычно предлагаем "попробовать ножкой воду" — купить новый инструмент на нечувствительную для вашего бюджета сумму, чтобы протестировать свой ответ на заданный выше вопрос. Если "квазидепозит" в виде облигации упал на полтора процента и у вас закололо под ложечкой, тогда пока просто не надо». И в случае с депозитом, и с облигациями для входа желательно поймать момент, когда ставки будут на максимуме. «Однозначно ответить на вопрос, стоит ли купить прямо сейчас или подождать, конечно, невозможно. Всё будет зависеть от выходящих данных по инфляции, — говорит портфельный управляющий УК "Альфа-Капитал" Евгений Жорнист. — Если темпы роста цен перестанут расти, то можно будет говорить о завершении цикла повышения ставки, следовательно, и начале снижения доходностей». Нюансы, которые следует знать С обоими инструментами инвестору важно делать поправку на недавно введённые налоги. Так, с января 2021 года все купонные выплаты по всем облигациям облагаются НДФЛ 13% (15% при превышении совокупного дохода 5 млн рублей). То есть от текущего показателя доходности стоит отнимать то, что заберёт государство. Например, при доходности к погашению 9,5% реально инвестор получит только 8,2%. Впрочем, налога можно избежать, если купить облигацию на индивидуальный инвестиционный счёт (ИИС) и воспользоваться налоговым вычетом типа Б. Также с 1 января 2021 года таким же 13-процентным налогом стали облагаться банковские вклады на сумму от 1 млн рублей. Это работает так: есть необлагаемая сумма доходов. Её рассчитывают, исходя из ставки Центробанка на начало года. 1 января 2021 года она была 4,25% годовых, поэтому по итогам прошлого года необлагаемая сумма составит 42 500 рублей. Если доход от всех депозитов во всех банках страны превысил этот порог, то с этого «превышения» и возьмут налог. Заплатить налог за 2021 год нужно до 1 декабря 2022 года. Единственный вариант разместить на депозитах несколько миллионов рублей и избежать налога — это открывать вклады на родственников или других людей, кому можно доверять, говорит доцент кафедры «Финансы и кредит» экономического факультета РУДН Оксана Савчина. Но предупреждает о рисках, которые могут возникнуть в связи с этим: человек может забрать деньги себе; человек может стать ответчиком в суде, и при неудачном исходе дела приставы могут наложить арест на хранящиеся на его имя деньги в банке; если вклад оформлен на ребёнка, а он в браке, то при разводе его супруг получит право на половину суммы; если вклад оформлен на родителей, то после их смерти на вклад могут претендовать другие наследники. Супругам, которые оформили два вклада на каждого их них, Савчина советует оформить друг на друга банковские доверенности на распоряжение вкладом. Этот документ может потребоваться при различных обстоятельствах (отъезд, болезнь и т. д.). Что в итоге Если вы поняли, что не можете смотреть на убыток по акциям без валидола и не готовы рисковать своими сбережениями, то не стоит упускать неплохое время переложиться в более надёжные облигации и депозиты. Но оба эти инструмента — кандидаты на роль абсолютных аутсайдеров по доходности в этом году, предупреждает начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс» Георгий Ващенко. Опрошенные «Секретом» эксперты говорят , что фундаментальных причин для столь сильного падения российских акций нет, а геополитические риски преувеличены. Поэтому для долгосрочного инвестора рынок российских акций сейчас выглядит привлекательно, писал в колонке для «Секрета» директор по инвестициям «Сбер управление активами» Ренат Малин. Но и риски, особенно геополитические, пока никуда не делись.