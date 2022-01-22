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4 часа назад

Аналитики рассказали, почему нефть за $150 — это плохо

В инвестиционном банке JPMorgan Chase рассказали о возможных негативных последствиях взлёта цен на нефть. Аналитики не исключают, что топливо может подорожать до $150 за баррель в первом квартале 2022 года на фоне обострения российско-украинских отношений. Это может спровоцировать замедление роста мирового ВВП и разогнать инфляцию минимум вдвое, предупредили в банке.

Аналитики рассказали, почему нефть за $150 — это плохо
Фото: PixabayPixabay

С материалами ознакомилось агентство Bloomberg. В докладе JPMorgan сказано, что при росте нефтяных цен до $150 за баррель темпы роста мирового ВВП снизятся с прогнозируемых 4,1% до 0,9% в первом полугодии 2022 года. Инфляция в этом случае ускорится с ожидаемых 3% до 7,2%, считают аналитики. Это вынудит регуляторов в разных странах быстрее ужесточать кредитно-денежную политику.

Аналитики оговариваются, что такой прогноз не учитывает последствия для финансовых рынков, если США введут новые санкции против России, а также при дальнейшем обострении напряжённости в российско-украинских отношениях.

Нестабильная ситуация на Ближнем Востоке повлияла на цены на российскую экспортную нефть Urals. Она подорожала до максимума за 7 лет, превысив отметку в $90 за баррель. Растут цены и на нефть марки Brent. Они тоже приблизились к отметке в $90 за баррель впервые с 2014 года.

Рынки,Bloomberg,
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