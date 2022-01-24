Курс евро взлетел

Курс евро в ходе валютных торгов на Московской бирже ускорил рост и поднялся выше 88 рублей, свидетельствуют данные площадки. Это произошло впервые с 14 января.

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На 11:32 мск курс евро вырос на 14 копеек, до 88,01 рубля, курс доллара прибавил 26 копеек и составил 77,68 рубля.

Апрельский фьючерс на нефть марки Brent повышается на 0,75%, до $87,45 за баррель.

Российский рынок акций в начале основной торговой сессии понедельника активно снижался в связи сохраняющейся неопределенностью в вопросах международной политики. Индекс Мосбиржи упал ниже 3400 пунктов, теряя почти 2%.

На 10:17 мск рублевый индекс Мосбиржи в моменте упал на 1,72%, до 3380,62 пункта, долларовый индекс РТС — на 1,62%, до 1379,12 пункта.