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1 час назад

Курс евро превысил 88 рублей

Курс евро в ходе валютных торгов на Московской бирже ускорил рост и поднялся выше 88 рублей, свидетельствуют данные площадки. Это произошло впервые с 14 января.

Курс евро взлетел
Фото: РИА НовостиРИА Новости

На 11:32 мск курс евро вырос на 14 копеек, до 88,01 рубля, курс доллара прибавил 26 копеек и составил 77,68 рубля.

Апрельский фьючерс на нефть марки Brent повышается на 0,75%, до $87,45 за баррель.

Рубль понес геополитический ущерб

Российский рынок акций в начале основной торговой сессии понедельника активно снижался в связи сохраняющейся неопределенностью в вопросах международной политики. Индекс Мосбиржи упал ниже 3400 пунктов, теряя почти 2%.

На 10:17 мск рублевый индекс Мосбиржи в моменте упал на 1,72%, до 3380,62 пункта, долларовый индекс РТС — на 1,62%, до 1379,12 пункта.

Котировки падают после новых заявлений Запада о санкциях против России. В выходные заместитель премьер-министра Великобритании, министр юстиции Доминик Рааб предупредил об «очень серьезных последствиях» для России, если она попытается установить марионеточный режим на Украине. Негативное влияние на российские акции также оказала новость о том, что Госдепартамент США распорядился начать вывозить с Украины семьи служащих посольства США «из-за сохраняющейся угрозы военных действий со стороны России». Процесс эвакуации дипломатов из Киева также начала Великобритания.

Рынки,Московская биржа,Госдеп США,
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