Курс рубля падает на фоне нарастающей геополитической напряженности

Доллар вырос уже до 79 — это максимум с 2020 года. Курс рубля резко снижается и по отношению к евро — до 89. Сбербанк и ВТБ предлагают евро уже по 90 рублей, пишут РИА Новости. Не спасают даже высокие цены на нефть — стоимость марки Brent уже неделю держится выше 85 долларов за баррель. Падают и рынки: с начала торгов индекс РТС в моменте снизился на 10%, Мосбиржи — на 6%, до минимума с декабря 2020-го.

Фото: ТАСС ТАСС

Виной всему нарастающая геополитическая напряженность. США, Великобритания и Австралия распорядились начать эвакуацию персонала и семей из посольств на Украине. В НАТО объявили, что направляют дополнительные силы в Восточную Европу.

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Пессимизм инвесторов связан с тем, что пока не ясно, когда и как геополитическая ситуация сменит вектор, считает руководитель направления «Строительный сектор» Ассоциации владельцев облигаций Дмитрий Степанов:

— Не просматривается каких-то дополнительных консультаций, ни экстренных совещаний между странами и так далее, то есть в воздухе висит неопределенность, ну а в ситуации, когда каждая новость несет негативный окрас, уже остается не столь важным, чего она касается, дипломатов, вооружений. Но мы должны понимать, что так как это эмоциональный фактор, то любая новость положительная может привести к резким покупкам, а то, что есть, волатильность, мне кажется, что на это нужно смотреть спокойно сейчас.

— Мосбиржа понизила границу ценового коридора и диапазон оценки рыночных рисков по акциям таких компаний, как «Газпром», «ВТБ», «Русал», «Алроса» и по привилегированным акциям «Татнефти». Получается, они сейчас лидеры по падению, какие акции еще пострадали и сколько времени понадобиться, чтобы вот отыграть проигранное на бирже?

— Здесь мы имеем эмоцию, и рынки могут, еще раз подчеркну, поменять свой вектор. Но опять-таки на текущую ситуацию можно посмотреть и под другим углом, например, под тем, что за счет того, что акции сильно подешевели, доходность дивидендная на бумаге выросла, в общем-то, тоже прилично, и сейчас на уровне депозитов или даже больше. То есть я думаю, что некоторые инвесторы, возможно, от текущих уровней начинают покупать эти бумаги, потому что они становятся доходными. Динамика у каждой конкретной бумаги сейчас скорее определяется ликвидность, там, где ликвидность понизилась, тогда по факту получается побольше, просто потому что кто-то старается продать большой объем. Примерно нужно смотреть сейчас на индекс, индекс снижается, он показывает в целом психологический настрой. Пока он негативный.

— А до каких отметок может к доллару и евро ослабиться рубль?

— Мы можем увидеть евро выше отметки 90, это очень вероятно. А курс может вокруг нее колебаться достаточно долго. Ну и, соответственно, на несколько рублей вполне может подрасти доллар. В текущих реалиях, мне кажется, что сильное снижение рубля в дальнейшем может происходить только, если напряженность будет как-то получать эскалацию более жесткими шагами, чем перебросом, скажем, каких-то солдат к границам России или высылкой дипломатов. Я думаю, что чтобы курс падал дальше и сильнее, нужна эскалация, я думаю, что она пока не просматривается, поэтому где-то, наверное, предел падения уже исчерпан.

С этим мнением согласен начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс» Георгий Ващенко, подчеркнувший, что макроэкономически рубль демонстрирует устойчивость:

— Здесь, безусловно, тяжелый геополитический фон, который сейчас давит на рубль. Макроэкономический рубль устойчив, даже несмотря на высокую инфляцию, то есть если бы инвесторы не принимали во внимание геополитические факторы, то курс сейчас был бы в диапазоне 65-70. — До каких отметок может опуститься рубль к доллару и евро? — Нет надежных методов предсказания, куда дойдет резкое движение. Прямо сейчас в стакане спрос превышает предложение уже почти в два раза, порядка 100 млн долларов сейчас на покупку, поэтому сегодня, возможно, курс будет еще выше и маловероятно, что, конечно, дойдет до 80, но исключать полностью такой вариант нельзя. — Что ждать в ближайшее время от фондового рынка, сколько времени понадобится, чтобы вернуть проигранное на бирже? — Безусловно, стоит переждать эту коррекцию, сократить инвесторам плечи, это первое, с чего надо начать, закрыть длинные позиции в наиболее ликвидных бумагах, инвестировать в защитные активы, те, которые дают дивидендную доходность и большой потенциал роста по мере того, как волатильность на рынке снизится. — А что может поддержать отечественный рынок и рубль, есть ли какие-то позитивные стимулы? — Безусловно, когда тот негативный новостной фон, который сейчас преобладает в информационной повестке, сойдет на нет, то все увидят, что акции, в общем-то, многие довольно дешевые, такие, как «Газпром», ВТБ, другие бумаги. И если в США реакция инвесторов на корпоративную отчетность будет хорошая, то российский рынок может вырасти очень серьезно. Хотя это базовый прогноз, что на этой неделе будет преобладать негативная динамика.