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52 минуты назад

Центробанк России решил отказаться от покупки иностранной валюты

Центробанк России решил отказаться от покупки иностранной валюты на внутреннем рынке. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Центробанк России решил отказаться от покупки иностранной валюты
Фото: Свободная прессаСвободная пресса

В распространенном СМИ сообщении говорится, что данное решение было принято с целью «повышения предсказуемости действий денежных властей и снижения волатильности финансовых рынков».

«Решение о возобновлении покупки иностранной валюты... будет приниматься с учетом фактической обстановки на финансовых рынках», - добавили в пресс-службе.

Также в ЦБ РФ отметили, что имеют достаточно инструментов, чтобы «предотвратить угрозы для финансовой стабильности», пишет НСН.

Ранее сообщалось, что Сбербанк заработал на россиянах рекордную сумму.

Рынки,Сбербанк России,Центральный банк России,
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