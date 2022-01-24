Виноват Запад: Кремль об обвале фондового рынка РФ

Причиной обвала российского фондового рынка до минимальных значений более чем за год является провокационные истеричные действия оппонентов России, то есть стран Запада. Об этом заявил пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Настрой, который в настоящее время царит на мировом фондовом рынке, представитель Кремля назвал пессимистичным. По его мнению, изменить настроение — общая задача.

При этом Песков призвал понимать, что за такими периодами падения всегда следуют периоды роста. Возможные сроки такого роста пресс-секретарь президента России не уточнил.

В начале недели основные российские фондовые стремительно падают. Индекс Мосбиржи потерял 6,3 процента (3222 пункта), индекс РТС — 8,4 процента (1283,6 пункта). Лидерами падения стали «Газпром» (минус 7,8 процента), ВТБ (7,26 процента) и «Русал» (минус 6,79 процента).

Причиной такой динамики стало обострение ситуации вокруг Украины. НАТО объявило об усилении группировки в Восточной Европе, что было воспринято как ответ на российский ультиматум. На этом фоне Великобритания начала эвакуацию и посольства в Киеве. Госдепартамент США начал вывозить семьи дипломатов с Украины, а также настоятельно не рекомендовал своим гражданам посещать Россию.

Российский фондовый рынок в первой половине дня 24 января упал более чем на 5% по индексу МосБиржи - до 3251 пунктов, последний раз на этом уровне он был в конце декабря 2020 года. Индекс РТС обвалился более чем на 6% - до 1308 пунктов, последний раз он был на этой отметке в конце ноября 2020 года.

В Европе индексы также снижаются, понижательный тренд наблюдается и на азиатских рынках (в минусе Япония, Китай, Южная Корея, Гонконг, Австралия). В плюсе остаются нефть и американские индексы, которые на прошлой неделе еще были в минусе. Последняя неделя была одной из худших для мирового рынка с начала пандемии коронавируса, и теперь инвесторы ждут решения ФРС по денежно-кредитной политике (будет принято в среду), которое повлияет на дальнейшие движения индексов.

Российский фондовый рынок подвергся общему "упадку" настроений на развивающихся рынках, однако катализатором более глубокой просадки в случае с РФ стала геополитическая напряженность, солидарны эксперты. Это также отразилось на стоимость отечественной валюты: евро на бирже превысил 88 рублей, доллар - 78.

Банк России решил не покупать с 15:00 мск 24 января 2022 года иностранную валюту на внутреннем рынке в рамках реализации механизма бюджетного правила, говорится в сообщении регулятора.

В ЦБ заявили, что отслеживают ситуацию на рынке и готовы задействовать дополнительные инструменты сохранения финансовой стабильности. Решение о возобновлении покупки иностранной валюты будет приниматься с учетом фактической обстановки на финансовых рынках, уточнили в Банке России.

Ранее аналитики финансового конгломерата JP Morgan спрогнозировали возможные последствия роста нефти до $150 за баррель. В этом случае темпы роста ВВП в мире в первой половине 2022 года сократятся до 0,9%. Экономисты отмечают, что в текущей ситуации ожидается рост на уровне 4,1%. Инфляция при такой стоимости может вырасти почти вдвое — до 7,2% вместо прогнозируемых трех. Из-за этого центробанкам государств по всему мирам предстоит сильнее ужесточить валютную политику.

«Откат», то есть восстановление котировок, на МосБирже возможен, если конфликт России и «окружающих её стран», например с Украиной и государствами — членами НАТО, решится мирным путём, рассказал NEWS.ru финансовый аналитик и доцент экономических наук РАНХиГС Николай Кульбака. Спикер добавил, что в ином случае негативные тенденции сохранятся.

Собеседник подчеркнул, что рубль дешевеет по отношению к доллару США и евро на фоне эмоциональных и фундаментальных факторов: высокой инфляции в РФ, бегства капитала, постоянных высказываний по поводу санкций против Москвы.

Факторов, влияющих на курс рубля, достаточно много. Часть из них — эмоциональные факторы, часть из них — фундаментальные факторы, но в целом тенденция к снижению курса рубля сохранится определённое время, так как в РФ высокая инфляция, идёт отток капитала. Высказывания по санкциям, напряжённость в политике неизменно сказываются на рубле. До тех пор, пока внешнеполитическая напряжённость сохраняется и деньги уходят из РФ, рубль не перестанет дешеветь, — объяснил Кульбака.

Российская валюта может продолжить свое падение, опустившись до уровня 80 рублей за доллар. И потолка роста американской валюты нет, считает экономист Марсель Салихов. В разговоре с «Лентой.ру» он объяснил, что одной из причин подобной динамики является такой геополитический фактор, как уход иностранцев с российского рынка, а также политика Центрального банка России.

В течение дня 24 января российский фондовый рынок ускорил падение. По состоянию на 12:25 индекс Мосбиржи рухнул на 4,6 процента, до 3281,25 пункта, а индекс РТС — до 5,7 процента, до 1322,14 пункта. Курс доллара поднялся до 78,17 рубля, евро вырос до 88,56 рубля. Российская валюта теряет 0,9 процента.

Без потолка

«Основной причиной происходящего является, конечно, геополитический фактор. Сейчас нерезиденты активно продают российские активы и переконвертируют полученные рубли в доллары. То есть иностранцы просто уходят с нашего рынка, что оказывает серьезное давление на курс. Второй фактор — выросли покупки ЦБ в интересах Минфина. Сейчас ежедневно валюты покупается на 37 миллиардов рублей. Возможно, в текущих условиях Банк России и сократит покупки, чтобы не дестабилизировать рынок окончательно», — считает Салихов.

Тем не менее экономист заметил, что предела, до которого может подняться доллар относительно рубля, сейчас нет, поскольку у Центробанка не существует никаких формальных ограничений.

«Сейчас никакого потолка нет. (...) Если доллар вырастет до 80 рублей, то формально здесь ничего не изменится, так что не исключаю, что он может дойти и до такой отметки. Впрочем, прогнозировать здесь что-либо сложно», — заключил собеседник «Ленты.ру».

Российский фондовый рынок падает с начала года. Индекс Мосбиржи потерял почти 15 процентов, индекс РТС — почти 19 процентов. С конца октября, когда тема нападения на Украину стала доминирующей в международной и внутренней повестке, индексы рухнули на 22,5 и почти 30 процентов соответственно.

Преподаватель РАНХиГС, экономист Владислав Гинько допустил, что ослабление рубля может быть вызвано искусственными факторами, в частности соответствующей информационной кампанией со стороны Соединенных Штатов. Таким мнением он поделился в беседе с RT.

"Мы видим, что идет сгущение мирового информационного фона по поводу возможных санкций в отношении России. Это идет через американские СМИ, через самые различные вбросы", – сказал он.

По его словам, американская администрация пытается убедить корпорации покинуть Россию. Тем не менее, отмечает Гинько, компании явно не спешат распродавать свои активы – наоборот, иностранные инвесторы продолжают вкладываться в российские предприятия.

В течение месяца рубль окрепнет, и американская валюта, соответственно, несколько потеряет в цене, утверждает экономист.

Ранее эксперт кафедры экономической теории РЭУ имени Плеханова Кава Ходжа объяснил, как можно спрогнозировать курс рубля. По его словам, обращать внимание следует на мировые цены энергоносителей, а также на объемы денежной массы в экономике страны. Увеличение последней способно привести к ослаблению национальной валюты.

Накопления россиян в феврале 2022 года могут обнулиться из-за поставок большинства готовых товаров в Россию из-за рубежа. Об этом радиостанции «Говорит Москва» заявил экономист Михаил Хазин.

«Покупательская способность денег российских граждан существенно снизилась из-за рекордного уровня инфляции по итогам 2021 года. Однако впереди сбережения россиян ожидает еще один мощный удар», — отметил экономист.

По его словам, Центробанк и Минфин не могут восстановить российскую экономику. Из-за этого постоянно приходится искусственно занижать курс рубля по отношению к основным мировым валютам.

Хазин уточнил, что в большинстве своем, текущая ситуация связана с тем, что в Россию из-за рубежа поставляется большинство готовой продукции. Поэтому девальвация рубля для ЦБ является единственным эффективным инструментом сохранения деловой активности и экономического роста.

Однако политика ЦБ приводит к тому, что деньги россиян просто обесцениваются. Поэтому за покупку товаров приходится платить куда больше, чем это было раньше. Учитывая возможное повышение ставки в феврале, процесс девальвации денег граждан продолжится.