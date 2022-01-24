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1 час назад

«Газпром»: запасы газа в ЕС достигли исторического минимума

Запасы газа в европейских подземных хранилищах (ПХГ) достигли исторического минимума, сообщил «Газпром» со ссылкой на статистику Gas Infrastructure Europe.

К 22 января из европейских подземных газовых хранилищ было отобрано 71,8% (34,3 млрд кубометров) топлива, закачанного в летний сезон. Объем хранящегося в ПХГ газа оказался на 26% (14,9 млрд кубометров) ниже прошлогоднего уровня.

Запасы газа в европейских хранилищах с 11 января бьют исторические антирекорды. К 22 января объемы имеющегося в ПХГ топлива на 1,85 млрд кубометров меньше минимального показателя на эту дату.

ПХГ Европы опустели более чем наполовину

Заполненность подземных хранилищ Германии опустилась до 41,8%.

Рекордные минимумы также демонстрируют украинские газовые хранилища. На 22 января в них хранилось 12,1 млрд кубометров газа, что на 44,6% (9,7 млрд кубометров) ниже, чем в прошлом году, и на 3,2 млрд кубометров меньше, чем на дату начала закачки в апреле 2021 года.

К 24 января запасы в ПХГ Украины опустились уже ниже 12 млрд кубометров.

Тем временем, как сообщил «Газпром», 18 января зафиксирован новый абсолютный суточный рекорд поставок российского газа в Китай в рамках двустороннего долгосрочного контракта между «Газпромом» и CNPC.

Рынки,Видео,Газпром,ЕС,
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