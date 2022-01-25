Эксперт предупредил о росте доллара до 90 рублей

Управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин назвал основным фактором снижения курса рубля геополитическую риторику вокруг Украины. Он не исключает, что курс доллара поднимется до 85-90 рублей в течение следующих 30 дней. Его слова приводит РИА Новости.

Фото: РИА Новости РИА Новости

«Особенность текущего кризиса вызвана исключительно геополитической составляющей и с таким кризисом Россия сталкивается впервые. Это связано с тем, что фундаментально такой уровень курса рубля ничем не обоснован», – отметил эксперт.

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Аналитик отметил, что устойчивость финансовой системы России поддерживают крупные золотовалютные резервы, низкий внешний долг, профицит бюджета и профицит текущего счета платежного баланса.

«Курс смог бы вернуться к фундаментальным значениям и самостоятельно, если геополитическая риторика вокруг Украины несколько успокоится, а все заинтересованные стороны подтвердят намерения решить все вопросы дипломатическим путем», – указал Гришунин.

Однако, по мнению эксперта, вероятность негативного сценария остается крайне высокой.

«При негативном развитии событий видим курс рубля к доллару в диапазоне 85-90 рублей в течение следующих 30 дней», – подытожил Гришунин.

24 января курс рубля из-за обострения геополитических рисков вокруг ситуации с Украиной продолжил падать. Курс доллара рос выше 79 рублей, а курс евро – выше 89 рублей. В итоге Центробанк сообщил о приостановке операций по покупке валюты на рынке. Это помогло российской валюте «отвоевать» у доллара и евро около 90 копеек. Тем не менее, через некоторое время рубль вновь снизился к вышеуказанным уровням.