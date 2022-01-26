Лавров сообщил, что реализация союзных программ РФ и Белоруссии займет два-три года

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Реализация 28 программ Союзного государства России и Белоруссии займет около двух-трех лет, это станет радикальным шагом в продвижении интеграции. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая в среду на правительственном часе в ходе пленарного заседания Госдумы.

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"Сейчас главный приоритет, как подчеркнули и президенты двух стран, и главы правительств, - это реализовать на практике 28 союзных программ, которые являются в совокупности очень важным, радикальным шагом вперед в продвижении интеграции. Я знаю, что мои коллеги в правительстве со своими визави в правительстве Республики Беларусь активнейшим образом занимаются их воплощением в жизнь", - подчеркнул глава МИД.

"И когда будет ясен результат этой работы - она займет пару-тройку лет, как было объявлено, - мы сможем тогда уже на новом материальном базисе, как говорили классики, оценить, какие должны быть дальнейшие шаги. Ясно, что решение будут принимать президенты", - сказал он, отвечая на вопрос, может ли Смоленск стать столицей Союзного государства.

Лавров добавил, что продвижение к интеграции должно быть быстрым, но сбалансированным, чтобы учесть все факторы, сопряженные с интеграционными задачами.