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52 минуты назад

Российский фондовый рынок закрылся ростом

Торги на Московской бирже 26 января закрылись ростом российского фондового рынка и основного индекса, свидетельствуют данные площадки.

Российский фондовый рынок закрылся ростом
Фото: ТАССТАСС

Значение индекса Мосбиржи на момент окончания торговой сессии равнялось 3357,66 пункта. Рост по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии составил 3,04 процента.

Лидерами роста стали депозитарные расписки рекрутингового сервиса HeadHunter (плюс 6 процентов), головного холдинга «Тинькофф банка» — TCS Group (плюс 4,2 процента) и ретейлера X5 Group (плюс 3,3 процента).

Лидерами падения стали акции строительной компании ПИК (минус 6,8 процента), «Новатэка» (минус 2,6 процента) и депозитарные расписки компании Global Trans (минус 2,4 процента).

Курс доллара вырос на 1,42 рубля, или на 0,1 процента, — до 80 рублей. Курс евро укрепился до 90,3 рубля — на 1,57 рубля, или на 0,1 процента. Рост стоимости основных мировых валют относительно рубля произошел на фоне заявления главы фракции «Единой России» в Госдуме Владимира Васильева, призвавшего руководство страны оказать помощь самопровозглашенным Донецкой и Луганской народным республикам в виде поставок военной продукции.

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