Российский фондовый рынок закрылся ростом

Курс доллара вырос на 1,42 рубля, или на 0,1 процента, — до 80 рублей. Курс евро укрепился до 90,3 рубля — на 1,57 рубля, или на 0,1 процента. Рост стоимости основных мировых валют относительно рубля произошел на фоне заявления главы фракции «Единой России» в Госдуме Владимира Васильева, призвавшего руководство страны оказать помощь самопровозглашенным Донецкой и Луганской народным республикам в виде поставок военной продукции.