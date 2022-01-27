Спрогнозированы изменения мировой экономики в 2022 году

В 2022 году мировая экономика вырастет примерно на 4,5%. Об этом говорится в обзоре, подготовленном компанией PwC.

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Аналитики считают, что США, Китай и Евросоюз останутся тремя крупнейшими экономическими блоками. "Однако среди них произойдут некоторые едва уловимые сдвиги. Например, предполагается, что в 2022 году Китай впервые обойдет Европейский союз по объему экономики и сохранит эту позицию в среднесрочной перспективе", - говорится в докладе.

Эксперты также обращают внимание на прогнозы Международного валютного фонда, который прогнозирует рост индийской экономики до 3 трлн долларов. Этот показатель равен совокупному объему экономики пяти ведущих стран - членов АСЕАН (Индонезии, Малайзии, Филиппин, Сингапура и Таиланда).

В свою очередь, экономики всех африканских стран, расположенных к югу от Сахары, могут достигнуть уровня в 2 трлн долларов.

Что касается России, то рост экономики в 2022 году прогнозируется на уровне 3%, а к 2024-2027 годам - 1,7%. При этом среднегодовой показатель инфляции потребительских цен в стране в 2022 году может составить 4,9 %, а к 2024-2027 годам - 4 %.

"Ожидается, что в странах "Большой семерки" (G7) продолжится ускоренное создание рабочих мест: по оценкам PwC в рамках базового сценария, в этих странах может быть создано не менее 9 млн рабочих мест - самый высокий показатель по крайней мере с 80-х годов прошлого столетия", - говорится в докладе PwC.

Аналитики также ожидают адаптацию работодателей к сильной конкурентной борьбе за работников: экспериментирование с методами привлечения и удержания сотрудников позволит им выделиться в качестве "гибких работодателей".

"Например, мы уже наблюдаем, как работодатели предлагают четырехдневную рабочую неде