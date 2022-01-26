Цена на нефть Brent взлетела до $90 впервые с 2014 года

Стоимость мартовского фьючерса нефти марки Brent превысила 90 долларов за баррель впервые с 2014 года. Об этом свидетельствуют данные торгов.

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По состоянию на 19:13 по московскому времени цена мартовских фьючерсов на нефть Brent достигла 90,21 доллара за баррель. Ее рост составил почти 2%. Предполагается, что на скачок цен на нефть повлияла публикация данных о динамике запасов в США. Последний раз такой стоимости на мировом рынке Brent достигал 13 октября 2014 года.

При этом мартовские фьючерсы на нефть марки WTI подорожали на 1,96% до 87,28 долларов за баррель.

Мировые котировки стали расти в конце августа 2021 года на фоне энергокризиса в Европе. Основной пик пришелся на 20 октября — тогда Brent достигла 83,44 долларов за баррель.