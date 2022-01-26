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1 час назад

ЕС нашел альтернативного России поставщика газа на случай обострения ситуации

Госсекретарь США Энтони Блинкен рассказал на брифинге с журналистами, что США готовятся к поставкам газа в Европу в случае вероятного обострения ситуации на российско-украинской границе, сообщает ТАСС. Таким образом, страны ЕС нашли альтернативного России поставщика топлива.

«Мы предпринимаем шаги, чтобы не допустить сбоев в глобальном предложении энергоресурсов, и это тоже является важным направлением, если Россия решит использовать свой природный газ в качестве оружия, сократив поставки в Европу еще больше, чем она уже сделала. Мы ведем переговоры с правительствами и крупными производителями по всему миру о поиске мощностей. Мы ведем детальное обсуждение с нашими союзниками и партнерами о координации наших ответных мер, в том числе о том, как лучше всего использовать имеющиеся у них запасы энергоносителей», — заявил Блинкен.

Ранее глава минэкономики ФРГ, вице-канцлер Роберт Хабек раскрыл степень зависимости от поставок газа из России. По его оценке, страна зависит от российского топлива на 55 процентов — такова тенденция последних лет.

Австралия заявила о готовности поставлять газ в Европу вместо России

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