«Мы предпринимаем шаги, чтобы не допустить сбоев в глобальном предложении энергоресурсов, и это тоже является важным направлением, если Россия решит использовать свой природный газ в качестве оружия, сократив поставки в Европу еще больше, чем она уже сделала. Мы ведем переговоры с правительствами и крупными производителями по всему миру о поиске мощностей. Мы ведем детальное обсуждение с нашими союзниками и партнерами о координации наших ответных мер, в том числе о том, как лучше всего использовать имеющиеся у них запасы энергоносителей», — заявил Блинкен.