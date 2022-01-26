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1 час назад

Рубль слабо отреагировал на получение Россией ответа США по гарантиям безопасности

Курс рубля слабо реагирует на новость о получении российской стороной ответа Вашингтона на предложение по гарантиям безопасности. Курс доллара в ходе валютных торгов на Московской бирже растет на 1,15% к закрытию предыдущей сессии - до 79,53 рубля, курс евро находится на уровне 89,8 рубля (+1,13%), свидетельствуют данные площадки на 21:06 мск.

Рубль слабо отреагировал на получение РФ ответа США
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным на 20:18 мск, когда стало известно о передаче послом США Джоном Салливаном письменного ответа Вашингтона на российский проект двустороннего договора о гарантиях безопасности, курс доллара находился на уровне 79,92 руб. (+1,64%), курс евро рос на 1,45%, до 90,09 руб.

Стоимость апрельского фьючерса на нефть Brent на лондонской бирже ICE растет на 1,74%, до $88,81 за баррель. Нефть сорта WTI дорожает на 2% и торгуется на уровне $87,31 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 21:11 мск.

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