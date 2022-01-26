Рубль слабо отреагировал на получение РФ ответа США

Курс рубля слабо реагирует на новость о получении российской стороной ответа Вашингтона на предложение по гарантиям безопасности. Курс доллара в ходе валютных торгов на Московской бирже растет на 1,15% к закрытию предыдущей сессии - до 79,53 рубля, курс евро находится на уровне 89,8 рубля (+1,13%), свидетельствуют данные площадки на 21:06 мск.

Фото: РИА Новости РИА Новости

По данным на 20:18 мск, когда стало известно о передаче послом США Джоном Салливаном письменного ответа Вашингтона на российский проект двустороннего договора о гарантиях безопасности, курс доллара находился на уровне 79,92 руб. (+1,64%), курс евро рос на 1,45%, до 90,09 руб.