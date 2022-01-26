Рубль отреагировал на сохранение ставки ФРС

Рубль вечером в среду укрепился к доллару и евро примерно на 1% на фоне новостей о письменном ответе США и НАТО на предложения России по гарантии безопасности, а также на сообщениях о сохранении ставки ФРС США на уровне 0-0,25 процента, пишет ТАСС.
По данным на 22:02 мск, курс доллара замедлил рост до 0,79% к закрытию предыдущей сессии, торговался на уровне 79,25 руб., курс евро находился на уровне 89,52 руб. (+0,81%).
В среду курс доллара в ходе торгов на Мосбирже впервые с ноября 2020 года превысили 80 руб. Курс евро перешел отметку 90 руб. впервые с июля 2021 года.