Рубль отреагировал на сохранение ставки ФРС

Рубль вечером в среду укрепился к доллару и евро примерно на 1% на фоне новостей о письменном ответе США и НАТО на предложения России по гарантии безопасности, а также на сообщениях о сохранении ставки ФРС США на уровне 0-0,25 процента, пишет ТАСС.