Bloomberg: Путин поддержал идеи Минфина о регулировании криптовалют

Агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники сообщило, что президент РФ Владимир Путин поддержал идеи Минфина о регулировании криптовалют в России. В частности, Путин согласился с предложением разрешить заниматься майнингом криптовалют в регионах с избытком электроэнергии — Иркутске, Красноярске и Карелии.

Путин поддержал идеи Минфина о регулировании криптовалют и разрешении на майнинг в отдельных регионах. Президент согласился с предложением разрешить майнинг в регионах с избытком электроэнергии — Иркутске, Красноярске и Карелии, говорят источники. Профицит в этих регионах образовался из-за обильной выработки на гидроэлектростанциях или из-за закрытия советских промышленных объектов, которые потребляли много электричества, — сообщает издание.

Ранее Минфин подготовил концепцию регулирования криптовалют в России, не предусматривающую их запрета. Ведомство предлагает проводить операции с криптовалютами через российские банки, идентифицировать держателей криптокошельков и создать операторов обмена цифровых валют на денежные средства.