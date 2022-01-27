Финансовый аналитик объяснил, нужно ли регулировать рынок криптовалют в России

Как в России нужно регулировать рынок криптовалют

Фото: RTVI RTVI

На мой взгляд регулирование было бы идеальным по аналогии с финансовым сектором: банки, брокеры, Forex-дилеры. Все финансовые учреждения с приставкой крипто: банки, брокеры, биржи, дилеры и фонды, обязаны иметь соответствующие лицензии, определенный размер уставного капитала, собственного капитала по отношению к заемным (привлекаемым) средствам, проходить внешний аудит и в целом работать под надзором ЦБ России. Компаниям, стартапам, желающим выпустить токен, проводить некую секьютиризацию токенов, если они хотят проводить ICO/IDO/IEO и прочие виды выпуска токенов.

Видео дня

Проще говоря, либо интегрировать существующую финансовую инфраструктуру с новой, либо сформировать новую или отдельную. Использовать биткоин в качестве платежного средства вряд ли кто-то осмелится. Учитывая его волатильность — это просто неудобно и невыгодно. Это относится и к другим криптовалютам. Стейблкоины, в случае регулирования рынка, просто отпадают без надобности.

Сегодня у владельцев криптовалют есть две проблемы: сложность с переводом в фиатные валюты и посредники, взимающие высокие комиссии. У регулятора — отток капитала за рубеж и отсутствие налоговых поступлений от операций с криптовалютами. Обе проблемы решаемы, поскольку сегодня достаточно инструментов как для отслеживания и блокировки подозрительных криптотранзакций и адресов, так и для сдачи отчетности. В этом случае, интересы всех участников сообщества были бы учтены. Голубые мечты о полной децентрализации финансовой системы — это либо глупости в сегодняшних реалиях, либо очень далекое будущее — 50-75 лет как минимум.

Зачем нужно регулирование

В первую очередь регулирование пойдет на пользу именно владельцам криптовалют, а также тем, кто только приходит на этот рынок, поскольку существенно снизится уровень мошенничества. После того, как ЦБ стал регулировать рынок Forex, граждане России если и теряют на биржах, то либо в пользу других граждан, либо в пользу российских банков. Яркое тому подтверждение — невероятный приток капитала ритейл-инвесторов в банки, которые сегодня оказывают брокерские услуги в России.

Нет никаких сомнений в том, что криптовалютная индустрия, при грамотном регулировании, способна не только повысить уровень жизни россиян, за счет создания новых рабочих мест, за счет высоких зарплат, которые сейчас есть в индустрии, но и повысить инвестиционную привлекательность государства, российского бизнеса, что в конечном счете позитивно отразиться на доходах казны. Я думаю, ради этого стоило бы провести более кропотливую работу над регулированием рынка. Полный запрет и отказ от движения навстречу индустрии только усилит отток специалистов из страны, а способов вывести капитал за рубеж сегодня предостаточно и без криптовалют.

Какая модель регулирования рынка криптовалют подходит лучше

По большому счету, как мне кажется, это не так уж и важно. Повторюсь, что использовать биткоин или эфириум в качестве платежного средства слишком накладно. Представьте, что вы продаете условную квартиру за 5 BTC, в пересчете на доллары, по текущему курсу, это $175 000. Утром биткоин стоил $35 000, вечером он стоит уже $37 500 или $32 500. Пройти такой путь для него привычное дело. Получается, что в течение дня ваша квартира либо выросла в цене на миллион рублей, либо подешевела. Тоже самое касается и буханки хлеба, которая утром стоила 50 рублей, а к вечеру либо подешевела на 5 рублей, либо подорожала.

Теперь что касается Японии или Сальвадора [в Японии криптовалюты находятся под контролем государства, в Сальвадоре рынок криптовалют полностью дерегулирован]: нет никаких данных, по крайней мере весомых, которые показали бы, что запрет или разрешение BTC в качестве ПС, позитивно или негативно отразилось на финансовой системе. И вряд ли такие данные появятся. Даже если воспринимать биткоин в качестве альтернативного способа оплаты, как, например, бартерную сделку, не припомню, чтобы были в стране какие-то проблемы от совершений подобных сделок.

Даже если речь идет о некой угрозе для российского рубля, почему в таком случае не запретить доллар и евро? Они куда более удобны для расчетов, чем биткоин, пользуются куда более высокой популярностью среди населения, более стабильны. Но как итог, доллар и евро не запретили, а магазинах, даже несмотря на отсутствие запрета оплатой в долларах и евро, цены в рублях, и платят люди рублями. Есть возможность оплатить долларовой картой с автоматической конвертацией в рубли на расчетный счет магазина. Почему бы не сделать то же самое для BTC? Платишь биткоин-картой, на счет магазина поступают рубли.

Возможен ли полный запрет криптовалют в России

Безусловно. Сегодня предостаточно инструментов как для комфортного регулирования, причем для всех участников рынка и государства в том числе, так и для полного запрета. Китай — яркое тому подтверждение.

Запрета никто и не ожидает. Речь не столько о запрете, сколько о жесткости регулирования рынка. Криптовалюты были запрещены в качестве платежного средства раньше и, в случае принятия закона по предложениям ЦБ, также будут запрещены. Ничего не поменяется. Российская финансовая инфраструктура как была запрещена для работы с криптой, так и будет запрещена, в случае принятия предложений ЦБ. Снова ничего не поменялось.

Легально работать майнерам тоже не смогут запретить, поскольку работа майнингового оборудования ничем не отличается от работы серверов или рендеринга видео. Главное, чтобы электричество не воровали и не обесточивали маленькие городки. Слишком много всего придется запретить, чтобы запретить майнеров. Покупать биткоины и другие монеты на свой страх и риск на зарубежных площадках никто запретить не может и не запрещает. Вы и сегодня можете поиграть в покер на деньги, воспользоваться услугами дилеров, не имеющих лицензии в РФ, купить акции не через Сбер, а через Interactive Brokers. Хотя всем этим компаниям нельзя работать на территории РФ.

Предложения ЦБ — это всего лишь предложения. На мой взгляд, регулирование будет более гибким, хотя и достаточно жестким. Государству придется ориентироваться на опыт регулирования в США, ЕС, Британии и, к слову, Республики Беларусь, которая одна из первых в мире стран с нуля разработала законодательство, регулирующее криптоиндустрию. Почему бы не перенять опыт союзного государства? Говоря об отставании России в случае запрета, здесь члены Госдумы совершенно правы. Криптовалютная индустрия, в первую очередь, это технологии, которые способны не только принести что-то новое стране, но и существенно улучшить старое.

ЦБ России 20 января предложил запретить выпуск, майнинг и обращение криптовалют в России. Если эта инициатива будет одобрена, то россиянам нельзя будет платить цифровыми монетами за товары и услуги, а финансовые организации не смогут в них вкладываться. Банк также сравнил криптовалюты с «финансовыми пирамидами», стоимость которых формируется за счет спекуляций на рынке.

Незадолго до выступления ЦБ о вероятном запрете криптовалюты в России сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники. Эту меру, которая поддержала глава Банка России Эльвира Набиуллина, лоббировала Федеральная служба безопасности (ФСБ). Как утверждает агентство, ФСБ выгоден запрет криптовалюты, — якобы, за то, что с ее помощью в России финансируется оппозиция.

Издание The Bell со ссылкой на источники, в свою очередь, написало, что ЦБ был единственной структурой, которая настаивала на полном запрете криптовалюты в России. По словам собеседников, позицию Банка России не поддержал никто, в том числе и ФСБ, которая считает, что криптовалюты нужно не запрещать, а регулировать и контролировать.