Последние заявления политиков о ситуации вокруг Украины успокоили инвесторов

Накануне рубль и российские рынки пошли вверх после того, как США и НАТО дали письменный ответ по гарантиям безопасности российскому МИД. Несмотря на то, что ведомство не устроила реакция Запада, диалог продолжается, и наметился геополитический оптимизм.

Министр иностранных дел Сергей Лавров, в свою очередь, заявил, что Россия не хочет войны и трехсторонние переговоры по гарантиям безопасности продолжатся. Рубль еще вчера начал отыгрывать обвал понедельника. Доллар опустился ниже 78 рублей, евро стоит 86 рублей.

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Рынок российских акций утром подрос по индексам, но не значительно. Мосбиржа прибавила 1%, РТС — меньше процента. Ситуацию комментирует директор региональной сети по работе с состоятельными клиентами «БКС Мир инвестиций» Григорий Сосновский.

— Конечно, потому что все, что происходило с рублем, который является главным пострадавшим во всех геополитических событиях, происходило в ожидании возможной эскалации конфликта, причем были именно словесные интервенции с обеих сторон. И когда глава МИД выступает и говорит о том, что хотя бы одна из стран настроена достаточно миролюбиво, безусловно, это вселяет оптимизм в инвесторов.

— А можно ли уже строить прогнозы тогда хотя бы на среднесрочную перспективу, каких значений стоит ждать на следующей неделе и как закроемся?

— Вы знаете, если тенденция на угасание конфликта будет продолжена, то мы можем ожидать значительного движения на российском рынке акций, потому что примерно полгода осталось до выплаты дивидендов по акциям крупнейших российских компаний. И 2021 год для большинства российских компаний был очень успешным, так как цены на сырье значительно выросли. И многие компании будут выплачивать двузначные доходности к дивидендам, причем это крупные компании, такие как Сбербанк и так далее. Поэтому если негатив, связанный с потенциальным военным конфликтом, уйдет с рынка, мы можем ожидать, что многие инвесторы, в том числе и иностранные вернутся на российский рынок акций. Но когда это случится, предсказать достаточно сложно, прогнозы на одну-две недели ничего не стоят, потому что завтра может выйти очередное нервное заявление, и мы получим очередную реакцию на рынке.