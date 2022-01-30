Экс-министр экономики России Андрей Нечаев в интервью «Собеседнику» сообщил о том, что ждет рубль в ближайшее время. По его мнению, на курс рубля по отношению к доллару будут влиять различные факторы. В том числе, цена нефти, новые санкции, политические решения.

Нечаев сообщил, что рубль сильно ослабел в последнее время. По его мнению, причиной этого являются разнообразные «геополитические риски».

В частности, если все же произойдет отключение от международной системы SWIFT, будут введены другие жесткие санкции, то «российская экономика испытает серьёзные потрясения».

Ожидать дальнейшего ослабления рубля не стоит, полагает Нечаев. С одной стороны, действительно, есть немало причин для падения российской валюты. В том числе, если Федеральная резервная система США повысит ставку, то «весь спекулятивный капитал потечёт в Америку. Параллельно будут ослабевать валюты развивающихся стран, в том числе и России».

С другой стороны, цена на нефть стабильно держится на высоком уровне. Поэтому, по мнению Нечаева, следует ждать как далее развернутся события.

«Могу только обещать, что доллар не будет стоить ни 90, ни 70 руб. Нечто посередине», - добавил экс-министр.