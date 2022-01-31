Стоимость молочной продукции начнет расти

Производитель молочной продукции начинают повышать стоимость товаров. Об этом сообщают ритейлеры, получившие соответствующие уведомление.

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Так компания Danone, которой принадлежат бренды «Простоквашино» и «Активиа», уведомила ритейлеров о подорожании части ассортимента в среднем на 9,9% с начала февраля, передает «Коммерсант». В компании объясняют это ростом себестоимости продукции.

В компании Valio (бренд Viola) оценили, что к концу 2022 года молочная продукция в среднем подорожает на 15-20%. Там отметили, что отрасль испытывает негативное влияние курсовых разниц, климатических факторов, дефицита трудовых ресурсов, а также готовятся к возможным новым ограничениям.