MasterCard и Visa испугались конкуренции в России

Международные платежные системы (МПС) MasterCard и Visa опасаются, что некоторые факторы могут помешать им конкурировать на национальных рынках. Отмечается, что рост конкуренции возможен и в России. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на финансовую отчетность МПС за четвертый квартал 2021 года.

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Как пишет издание, среди указанных факторов — усиление надзора и регулирования на различных рынках, коронавирусные ограничения и рост конкуренции. Кроме того, МПС беспокоит возможное развитие системы быстрых платежей (СПБ).

В МПС пояснили, что в России запрещена обработка внутренних транзакций. Эти и подобные меры могут помешать международным платежным системам конкурировать с местными игроками, увеличить их расходы и даже «выдавить из страны».

Ранее заместитель помощника министра обороны США в 2001–2005 годах при президенте Джордже Буше Ян Бжезинский заявил, что Россию необходимо на несколько дней отключить от платежной системы SWIFT. По его мнению, эта мера станет неким предупреждением для Москвы.