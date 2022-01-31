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1 час назад

Международные платежные системы испугались конкуренции в России

Международные платежные системы (МПС) MasterCard и Visa опасаются, что некоторые факторы могут помешать им конкурировать на национальных рынках. Отмечается, что рост конкуренции возможен и в России. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на финансовую отчетность МПС за четвертый квартал 2021 года.

MasterCard и Visa испугались конкуренции в России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как пишет издание, среди указанных факторов — усиление надзора и регулирования на различных рынках, коронавирусные ограничения и рост конкуренции. Кроме того, МПС беспокоит возможное развитие системы быстрых платежей (СПБ).

В МПС пояснили, что в России запрещена обработка внутренних транзакций. Эти и подобные меры могут помешать международным платежным системам конкурировать с местными игроками, увеличить их расходы и даже «выдавить из страны».

Ранее заместитель помощника министра обороны США в 2001–2005 годах при президенте Джордже Буше Ян Бжезинский заявил, что Россию необходимо на несколько дней отключить от платежной системы SWIFT. По его мнению, эта мера станет неким предупреждением для Москвы.

Бжезинский сделал это заявления на фоне сообщений о том, что США и НАТО подготавливают пакет жестких санкций на случай эскалации конфликта России с Украиной.

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