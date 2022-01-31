Иностранцы массово избавляются от российских ценных бумаг

Доля зарубежных вложений в российские облигации федерального займа (ОФЗ) снизилась до 18,8%. Об этом сообщают аналитики «ВТБ Капитала». По их мнению, иностранцы избавляются от российских ценных бумаг из-за геополитических рисков и ужесточения монетарной политики США.

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«Доля зарубежных вложений в российские облигации федерального займа (ОФЗ) к 28 января снизилась до 18,8%. В четверг и пятницу (27 и 28 января) нерезиденты продолжали выводить средства с рынка — по данным Национального расчетного депозитария (НРД), совокупный нетто-отток составил 30,5 миллиарда рублей», — приводит РБК обзор аналитиков «ВТБ Капитала».

Объем иностранных вложений в российские ценные бумаги достиг минимального уровня с июля 2015 года. Об этом свидетельствуют ежемесячные данные Центробанка РФ. Согласно оценке регулятора, на 1 декабря 2021 года доля нерезидентов в ОФЗ составляла 20,5%, а совокупный объем их вложений оценивался в 3,2 триллиона рублей.

По мнению портфельного управляющего УК «Альфа-Капитал» Евгения Жорниста, иностранцы начали избавляться от российских ценных бумаг геополитических рисков. Кроме того, на позицию нерезидентов может повлиять монетарная политика США. На прошлой неделе состоялось заседание американской Федеральной резервной системы, на котором глава совета управляющих Джером Пауэлл уведомил о планах на повышение ключевой ставки. По мнению Жорниста, это приведет к тому, что инвесторы начнут выходить из развивающихся рынков.