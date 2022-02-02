Описан возможный исторический обвал рубля в феврале

В первый месяц 2022 года российская валюта показала худший результат с 2015 года, падая практически до 80 рублей за доллар. Но в последние дни месяца курс стабилизировался в диапазоне 77-78 рублей за "американца".

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Что ждет рубль в феврале и какие факторы будут определять его курс, рассказал "Российской газете" доцент, преподаватель кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами Валерий Корнейчук:

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- Геополитическая обстановка останется неоднозначной и будет подвержена высокой волатильности. Однако санкционная риторика в отношении России уже давно перестала быть новостью. Госдеп США впредь намерен не раскрывать содержание вводимых санкций заранее, чтобы Россия не смогла к ним подготовится. Реакция рынка на это довольно спокойная.

Поведение российской валюты в феврале будет определяться двумя группами факторов.

Первая группа, которая оказывает положительное влияние:

- Значительные золотовалютные резервы России величиной в 639,6 млрд долларов.

- Положительный внешнеторговый баланс, высокие мировые цены на металлы, удобрения, зерно.

- Цены на нефть на уровне 89 долларов за баррель. И, скорее всего, на ближайшем заседании ОПЕК+ сохранит объемы суточной добычи нефти;

- Планируемое Банком России повышение ключевой ставки до 9% на февральском заседании;

- Период уплаты налоговых платежей по НДС, налогу на прибыль, НДПИ и акцизов за январь этого года.

Вторая группа, которая оказывает негативное влияние:

- Продолжающаяся сложная эпидемическая обстановка, вызванная распространением нового штамма коронавируса в России, Европе и США;

- Объявленные ФРС намерения по сокращению объема выкупаемых активов и повышения ключевой ставки с марта текущего года;

- Падение доли иностранных инвесторов в ОФЗ. К 28 января она снизилась до 18,8 %;

- Новостные "шоки" от появления новых американских и европейских санкций. Россия может примет ответные меры против британского бизнеса, если Британия введет новые санкции.

Каким будет курс рубля в феврале

С учетом проведенного анализа, можно ожидать, что в случае снижения геополитических рисков курс доллара в феврале будет колебаться в диапазоне 75-77 рублей. Курс евро будет находиться в диапазоне 85-87 рублей.