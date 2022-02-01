KoronaPay объявил о “нетерпимости” к транзакциям с криптовалютой

Сервис быстрых денежных переводов KoronaPay объявил о "нетерпимости" к транзакциям, связанные с криптовалютой. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на релиз компании.

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По словам генерального директора KoronaPay Europe Глеба Козлова, становится все более очевидным, что регуляторы сопротивляются росту цифровых валют.

"Мы хотим заверить их в том, что у нас действует политика абсолютной нетерпимости к транзакциям, связанным с криптовалютой", - сказал Козлов.

Также гендиректор KoronaPay Europe добавил, что компания будет сообщать в органы о любой подозрительной деятельности.

"Мы особенно обеспокоены появлением мошеннических бирж, которые часто используют названия и логотипы известных финансовых учреждений и платежных систем на своих сайтах, вводя потребителей в заблуждение", - пояснил Козлов.

В настоящее время в России идет широкая межведомственная дискуссия о том, что делать с обращением и майнингом криптовалют внутри страны. Банк России предлагает запретить практически все операции с "криптой". В Минфине же призывают регулировать криптовалюту, а не запрещать ее. Раскритиковали позицию Центробанка и в Минцифры. Президент Владимир Путин в итоге призвал ЦБ и правительство прийти к единому мнению по этому вопросу.